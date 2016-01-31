فرمانده معظم کل قوا درگذشت امیر سرلشکر محمد سلیمی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با صدور پیامی درگذشت نظامی متدین و متعهد، امیر سرلشکر محمد سلیمی را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر اطلاع یافتم که دوست و همکار دیرین اینجانب در فعالیتهای نظامی، امیر سرلشکر محمد سلیمی رحمت الله علیه پس از مدتی بیماری دشوار، دارفانی را وداع گفته و به لقاءالله پیوسته است.

این نظامی متدین و متعهد از جمله ی معدود یاران ارتشی است که از آغازین هفته های پیروزی انقلاب، وسیله ی ارتباط فعال ارتش با دستگاه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و عنصر مؤثر در جذب بدنه ی متعهد ارتش به خدمات انقلاب بود و در طول دهها سال در مراکز حساس نظامی همچون وزارت دفاع و فرماندهی ارتش و سرپرستی دفتر مشاورت امام در نیروهای مسلح و ریاست ستاد مرکز جنگهای نامنظم در سالهای اول دفاع مقدس، خدمات ارزنده ئی به جای آورد.

اینجانب مصیبت درگذشت این همکار صَدیق را به خاندان محترم و بازماندگان و همکاران ایشان در نیروهای مسلح تسلیت میگویم و علوّ درجات او را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سید علی خامنه ای

11 بهمن 1394