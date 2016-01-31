بازار کشور عراق برای صادرات کالاهای لرستان موردتوجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی لرستان با بیان اینکه ما توجه ویژه ای به این کارگروه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی داریم اظهار داشت: علیرغم اینکه رکود در اقتصاد کشور وجود دارد ولی در لرستان صادرات غیر نفتی خوشبختانه طی هشت ماه نخست امسال رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به رشد ۹۳.۲۶ درصدی صادرات غیر نفتی لرستان طی هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد: امیدواریم رشد صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان تا پایان سال استمرار یابد و به بالای ۱۱۰ درصد برسد.

استاندار لرستان با بیان اینکه با توجه به پیگیری های صورت گرفته به طور حتم این امر در استان محقق می شود گفت: همچنین مقرر شده برنامه های سال ۹۵ در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی استان نیز تدوین شوند.

بازوند با اشاره به لزوم توجه به بازار کشور عراق و صادرات کالاهای لرستان به این کشور گفت: میزان صادرات ایران به کشور عراق بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده که ما به دنبال این هستیم در سال ۹۵ یک سهمی از این میزان به استان لرستان اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه جلساتی در تهران با متولیان امر در این زمینه داشته ایم گفت: مقرر شده که ما بررسی های لازم را در حوزه صادرات کالاهای لرستان به کشور عراق تا پایان سال انجام دهیم و برنامه سال آینده در این زمینه را تدوین کنیم.

استاندار لرستان بیان داشت: امیدواریم با برنامه ریزی لازم حداقل سهم ۲۰۰ میلیون دلاری از صادرات ایران به کشور عراق را برای استان لرستان در سال ۹۵ داشته باشیم.

بازوند یادآور شد: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی لرستان در سال ۹۳ حدود ۵۶ میلیون دلار بوده که این میزان در هشت ماهه سال ۹۴ به ۱۰۳ میلیون دلار افزایش یافته است.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود از شرکت تولید کنندگان لرستانی در نمایشگاه مسکو برای ارائه توانمندیهای خود خبر داد و تصریح کرد: همچنین باید با برنامه ریزی لازم بحث صادرات کالاهای استان از طریق منطقه ویژه اقتصادی ازنا را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق این امر ما نیازمند به دو مجوز هستیم گفت: مجوز صادرات و واردات در این زمینه باید اخذ شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه علیرغم اینکه یک سال است این منطقه ویژه اقتصادی شروع به فعالیت کرده یک سری مشکلات دارد که باید رفع شوند گفت: مقرر شده ظرف یک ماه آینده این مشکلات رفع شوند.