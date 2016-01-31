انتقاد حماس از اظهارات بان کی مون درباره تونل های مقاومت در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، جنش مقاومت اسلامی (حماس) با اظهارات بان کی مون دبیرکل سازمان ملل درباره حفر تونل ها در نوار غزه اعلام مخالفت کرد.

حماس در بیانیه ای اظهارات بان کی مون در این خصوص را مغایر با قوانین بین المللی و در جانبداری از رژیم صهیونیستی برشمرد. این جنبش ضمن انتقاد از اظهارات بان کی مون در خصوص تونل های مقاومت در غزه تصریح کرد که این تونل ها دفاعی بوده و برای حمایت از غزه ایجاد شده اند.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه نسبت به اظهارات برخی رهبران حماس درباره حفر تونل ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این اظهارات روند توسعه و تلاش های انسانی را با خطر مواجه می سازد.

گفتنی است چندی پیش هفت عضو گردان های القسام در جریان ریزش یک تونل قدیمی که از آن در عملیات های متعدد علیه رژیم صهیونیستی استفاده شده بود به شهادت رسیدند. شهدای مذکور مشغول ترمیم این تونل در نوار غزه بودند که بر اثر بارندگی شدید فرو ریخت.

در همین حال «ابوعبیده» سخنگوی گردان های القسام شاخه نظامی جنبش حماس اظهار داشت که شهادت این هفت مبارز، مقاومت را از ادامه کسب آمادگی برای دفاع از مردم و مقدسات فلسطین منصرف نخواهد کرد.

وی در مراسم یادبود شهدای مذکور با بیان اینکه تصمیم کسب آمادگی برای رویارویی با دشمن یک تصمیم راهبردی و غیرقابل چانه زنی است، گفت: تهدیدات مکرر دشمن صهیونیستی ما را از ادامه این راه بازنخواهد داشت بلکه موجب می شود پافشاری بیشتری برای تقویت نیروها و قدرت بازدارندگی در مقال دشمن اشغالگر داشته باشیم.