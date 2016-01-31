برگزاری هشتمین جلسه شورای ائتلاف/هنوز لیست نهایی نشده است

غلامعلی حدادعادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هشتمین جلسه شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان شامگاه یکشنبه یازدهم بهمنماه به ریاست آیتالله موحدیکرمانی برگزار شد. در این جلسه کارگروه بررسی نامزدها گزارشی از فعالیتها و اقدامات خود را به اعضای شورا ارائه کرد.
حدادعادل گفت: اعضای شورای ائتلاف ضمن تأیید روش و روند طی شده در کارگروه پیشنهادات خود را نسبت به این گزارش اعلام کردند.
وی افزود: همچنین مقرر شد کارگروه مربوطه گزارش نهایی خود را پس از بررسی پیشنهادات مطرح شده در جلسه امشب اعلام نماید.
حدادعادل در پایان اعلام کرد :شعارها و اسامی مطرح شده در فضای مجازی درباره لیست نهایی صرفا گمانه زنی بوده و مورد تایید نیست.
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