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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۳۶

حدادعادل به مهر خبر داد:

برگزاری هشتمین جلسه شورای ائتلاف/هنوز لیست نهایی نشده است

برگزاری هشتمین جلسه شورای ائتلاف/هنوز لیست نهایی نشده است

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان از برگزاری هشتمین جلسه شورای ائتلاف خبر داد و گفت: پس از بررسی پیشنهادات جلسه امشب توسط کارگروه مصادیق، لیست نهایی اعلام خواهد شد.

غلامعلی حدادعادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هشتمین جلسه شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان شامگاه یکشنبه یازدهم بهمن‌ماه به ریاست آیت‌الله موحدی‌کرمانی برگزار شد. در این جلسه کارگروه بررسی نامزدها گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات خود را به اعضای شورا ارائه کرد.

حدادعادل گفت: اعضای شورای ائتلاف ضمن تأیید روش و روند طی شده در کارگروه پیشنهادات خود را نسبت به این گزارش اعلام کردند.

وی افزود: همچنین مقرر شد کارگروه مربوطه گزارش نهایی خود را پس از بررسی پیشنهادات مطرح‌ شده در جلسه امشب اعلام نماید.

حدادعادل در پایان اعلام کرد :شعارها و اسامی مطرح شده در فضای مجازی درباره لیست نهایی صرفا گمانه زنی بوده و مورد تایید نیست.

کد مطلب 3038707

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