حیات وحش شکننده هفتادقله اراک باید از تب برفکی مصون بماند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خرازیان مقدم شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت بیماری تب برفکی در استان مرکزی با هدف پیشگیری از شیوع این بیماری اظهار داشت: در نیمه اول امسال به علت شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک شاهد تلف شدن حدود ۵۰۰ راس از حیوانات حیات وحش بودیم که این لطمه سنگینی به ذخیره ژنی این گونه ها بود.

وی افزود: خوشبختانه در استان مرکزی محیط زیست و دستگاه های مربوطه در کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک مهندسی راهی را برای کنترل تدوین کردند که علاوه بر اینکه به تجربه متخصصین محیط زیست افزوده شد از این روش برای کنترل دیگر مناطق حفاظت شده الگوبرداری شد.

خرازیان اظهار داشت: اگرچه ویروس بیماری تب برفکی با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک متفاوت است و ماندگاری این ویروس نسبت به بیماری طاعون بیشتر است اما در ارتباط با کنترل بیماری طاعون اداره کل محیط زیست استان مرکزی تجربیات خوبی به دست آورد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست کشور اظهار داشت: واکسیناسیون و جلوگیری از در معرض بیماری قرار گرفتن دام های اهلی و حیات وحش دو نکته مهم در مواجه با بیماری تب برفکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نقشه راه مواجهه با بیماری های واگیر انتقال یابنده بین دام اهلی و حیات وحش که در استان مرکزی به کار گرفته شده می تواند برای کنترل این بیماری موثر باشد.

شناسایی ۱۰ کانون بیماری تب برفکی در استان مرکزی

در ادامه این نشست مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: براساس گزارش دامپزشکی استان، بیماری تب برفکی در استان مرکزی در میان برخی دام ها از آذرماه امسال با سویه جدید شیوع پیدا کرده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی اظهار داشت: کانون های این بیماری اخیرا به ده کانون رسیده که بخشی از آن در حاشیه منطقه حفاظت شده هفتادقله مشاهده شده است.

وی تاکید کرد: باید هر چه سریعتر اقدامات پیشگیرانه انجام پذیرد تا درگیر مشکلاتی که در ابتدای سال جاری بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک ایجاد کرد نشویم و تلفاتی که طاعون نشخوارکنندگان به همراه داشت این بیماری ایجاد نکند.

نقل و انتقالات دام و قرنطینه دام های مبتلا در دستور کار قرار گیرد

در این نشست ابوالفضل حمزه لوییان، مسئول کلینیک مرجع دامپزشکی استان مرکزی هم گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری مسری و عفونی در دام ها است و عامل آن ویروسی است که بیشتر حیوانات زوج سم را درگیر می کند.

وی افزود: این بیماری خسارت اقتصادی بسیاری وارد می کند و بیشترین خسارت آن، افت تولید در دام ها است چرا که برای مدت طولانی افت تولید همراه با سقط جنین، مرگ و میر گوساله ها و بره ها و ناباروری را به دنبال دارد و این مساله موجب شده که این بیماری به عنوان یکی از خطرناک ترین بیماری های دامی شناخته شود.

حمزه لوییان خاطرنشان کرد: ویروس مولد بیماری تب برفکی از جمله مقاوم ترین ویروس های شناخته شده در طبیعت است و این ویروس می تواند به مدت ۸۰ روز در گوشت منجمد دوام بیاورد.

وی ادامه داد: با شرایط موجود برای کنترل باید از روش های واکسیناسیون جمعیت هدف، مراقبت شدید نقل و انتقالات دام و قرنطینه کردن دام های مبتلا استفاده کرد و دام هایی که مجوز ندارند کنترل شوند.

مسئول کلینیک مرجع دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: ویروس بیماری تب برفکی با سویه جدید بیشتر گرایش به سمت عضله قلب دام دارد و این عضله را به تدریج نابود می کند، بنابراین واکسیناسیونی که علیه این بیماری به کار می ورد به طور کامل نمی تواند بیماری را پوشش دهد.

در ادامه نشست محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی نیز همه دستگاه های مرتبط در استان را موظف کرد در این رابطه همکاری لازم را انجام دهند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.

گفتنی است در پایان این جلسه موارد پیشنهادی محیط زیست با هدف مهار بیماری تب برفکی در استان مرکزی مورد تصویب قرار گرفت.

این مصوبات شامل انجام واکسیناسیون با اولویت واکسیناسیون دام در مناطق همجوار منطقه حفاظت شده هفتادقله همچون الوند، جاسب و راسوند، انجام پایش های هفتگی با مدیریت فرمانداری ها، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی، تامین اعتبار برای کنترل و مایه کوبی دام و خرید مواد ضدعفونی توسط استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به اداره کل دامپزشکی استان و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال به اداره کل حفاظت محیط زیست استان، جلوگیری از انتقال دام به مناطق تحت مدیریت محیط زیست تا زمان مهار بیماری تب برفکی توسط منابع طبیعی و محیط زیست استان مرکزی و ممنوعیت ورود هرگونه دام از سایر استان های همجوار به داخل استان است.