به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای دانش آموزان متوسطه دوره اول کشوربا حضور ۱۵ تیم از استان‌های کردستان، همدان، مرکزی، لرستان، قزوین، کرمان، سمنان، تهرن، خراسان جنوبی، زنجان، ایلام و البرز از روزیکشنبه در سال آزادی سنندج آغاز شده است.

دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول در این دوره از جشنواره در سه بخش هنرهای فردی، ورزش‌های زورخانه‌ای تیمی و کشتی پهلوانی باهم به رقابت می پردازند.

رقابت در بخش رشته کشتی پهلوانی هم در دو وزن ۷۶ تا ۸۵ و ۸۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم در دومین روز از این جشنواره برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره که شامگاه یکشنبه برگزار شد، معلم‌های ورزش بازنشسته آموزش و پرورش استان شامل اقبال ذوالفقارنسب، کمال اردلان، صالح سیدالشهدایی، منصور کرباسچی، هوشنگ رایج، بهروز دلاوری، محمدزاهد هاشمی نسب، عبدالله الیاسی، شاپور علی‌پناه، هادی مخبری، علی پیشوا، کمال آریا نژاد با اهدای لوح‌های تقدیری مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در این مراسم ویژگی برجسته ورزش‌های زورخانه‌ای را سابقه تمدنی و فرهنگی و تاریخی آن ذکر کرد و گفت: تمامی ویژگی‌‌های سایر رشته‌های ورزشی در ورزش زورخانه‌ای نهفته است و از این لحاظ رشته‌ای بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

رشید قربانی بیان کرد: جشنواره ورزش‌های زورخانه ای فرهنگ پهلوانی، گذشت و ایثار را در کنار رقابت بین نوجوانان و جوانان ما توسعه می دهد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر از دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول در این دوره از جشنواره در کردستان حضور پیدا کردند، اظهارداشت: ایجاد تعامل و هم‌فکری بیشتر بین دانش آموزان برای حضوری موفق در عرصه های رقابت‌های ورزشی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی عنوان کرد: ایجاد فرصت و بستری برای اینکه دانش آموزان توانمندی های خود را به نمایش بگذارند از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش کردستان در حاشیه آغاز این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: بعد از گذشت بیش از یک دهه شاهد برگزاری جشنواره کشوری در حوزه ورزش در آموزش و پرورش استان هستیم.

افشین خوشگوار بیان کرد: امیدواریم برگزاری این دوره از جشنواره کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای مقدمه‌ای برای برگزاری مسابقات ورزشی در سایر رشته‌ها در کردستان باشد.