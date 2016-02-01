چهار طرح عمرانی در دانشگاه یاسوج افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدی فاضلی شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران طرحهای افتتاحی این دانشگاه را دو طرح عنوان کرد و افزود: خوابگاه شبانه روزی دختران یاسوج و تالار اجتماعات دانشگاه یاسوج طرحهایی هستند که در دهه فجر افتتاح می شوند.

وی با بیان اینکه با تکمیل این طرحها چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع به فضای دانشگاه یاسوج اضافه شده است، اظهار داشت: ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اجرای این دو طرح هزینه شده است.

فاضلی ساخت استخر داشگاه یاسوج را از طرحهای نیمه تمام این دانشگاه عنوان کرد و افزود: ساخت این استخر در فضایی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات اجرای آن ادامه دارد و امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیر فنی دانشگاه یاسوج همچنین با اشاره به کلنگ زنی دوطرح در دهه مبارک فجر امسال افزود: طرح ساخت دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج و ساخت سر در ورودی این دانشگاه دو طرحی هستند که در دهه فجر امسال با حضور مسئولین استانی کلنگ زنی خواهند شد.

وی اعتبار پیش بینی شده برای ساخت ساختمان دانشگاه فنی و مهندسی را ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: هشت میلیارد ریال نیز برای ساخت سر در ورودی دانشگاه یاسوج پیش بینی شده است.

مدیر فنی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: ساختمان دانشگاه فنی و مهندسی یاسوج در فضایی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع ساخته می شود.

