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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۱۲

مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س):

غسالي در زمره مشاغل سخت و زيان آور است

غسالي در زمره مشاغل سخت و زيان آور است

غسالي در زمره مشاغل سخت و زيان آور محسوب شده و به همين دليل غسال ها 2 برابر ساعت كاري خود ، حقوق دريافت مي كنند كه اين ميزان حداقل 200 هزار تومان است.

مديرعامل سازمان بهشت زهرا (س) در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، شغل غسال ها را جزء مشاغل سخت و زيان آور عنوان و افزود: تمام غسال ها بيمه بوده و با 20 سال سابقه كار و 30 روز حقوق بازنشسته مي شوند.

محمود رضاييان حداقل حقوق دريافتي غسال ها را 200 هزار تومان در ماه  اعلام و گفت: ساعت كاري غسال‌ها 4 ساعت است اما حقوقشان بر مبناي  8 ساعت محاسبه مي شود.

وي در مورد شرايط گزينش افراد براي شغل غسالي اظهار داشت: افرادي كه براي شغل غسالي مراجعه مي كنند ، ابتدا به طور مستقيم وارد اين كار نمي شوند. بلكه اين افراد با گذراندن يك دوره كمكي و پس از گذراندن آزمون وارد مرحله اصلي كار غسالي مي شوند.

رضاييان ، نياز مالي را عمده ترين دليل انتخاب اين شغل توسط افراد مراجعه كننده عنوان و اظهار داشت: غسال ها از ميان افراد ميان سال انتخاب شده و از پذيرش افراد جوان در اين شغل معذور هستيم. 


 

 

 

 

کد مطلب 303877

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