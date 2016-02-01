مسابقات بین المللی شطرنج «جام خزر» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی، چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج «جام خزر» با حضور اساتید بزرگ شطرنج جهان همچون «آناتولی کارپف» از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی و هیات شطرنج استان گیلان برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات که از ۲۲ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۲۹ بهمن ادامه خواهد داشت، شطرنج بازان از ۱۹ کشور جهان به رقابت می پردازند.

این مسابقات در جدول چهار گروه و رقابت در هرگروه ۱۱ دور به روش سوئیسی و بر اساس قوانین شطرنج فدراسیون جهانی فیده برگزار می شود که با توجه به قرار گرفتن در رنکینگ فدراسیون جهانی، از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و مورد استقبال ورزشکاران و شطرنج بازان مطرح دنیا قرار گرفته است.

آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات ساعت ۱۷ روز ۲۲ بهمن در سالن جام جم مجتمع صدا و سیمای زیباکنار منطقه آزاد انزلی با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار می شود.