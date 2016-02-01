شرکت در کنگره جراحان عمومی ایران رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد رحمانی اظهار کرد: به منظور دست یابی به اهداف و برنامه های جامع این انجمن، ارتقاء دانش پزشکی بویژه علوم جراحی و همچنین فراهم کردن زمینه مناسب جهت هم افزایی، هم اندیشی و گسترش ارتباط بین پزشکان، جراحان و سایر تخصص ها همه برنامه های بازآموزی یازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران رایگان خواهد بود.

وی در خصوص شرایط بهره مندی از حضور در کنگره، گفت: علاقه مندان در صورتی می توانند از ثبت نام رایگان در کنگره برخوردار شوند که تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۵ اسفند ۹۴ با تماس با دبیرخانه انجمن به شماره های ۸۸۵۳۹۲۲۰ و ۸۸۵۳۹۲۲۱ و با ارائه مدارک مورد نیاز ثبت نام خود را تکمیل کنند.

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با توجه به استقبال پزشکان نسبت به حضور در کنگره های دورهای قبل، یاد آورد: ثبت امتیازات باز آموزی در سامانه آموزشی مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منوط به حضور پزشکان در برنامه های باز آموزی که با سیستم حضور و غیاب هوشمند انجام می شود، است و فقط پزشکانی می توانند امتیاز را دریافت کنند که در تمام ساعات برنامه های آموزشی حضور داشته باشند .

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان برای حضور در کنگره می توانند با مراجعه به سایت انجمن به آدرس www.iags.ir مراجعه کنند و ثبت را انجام دهند.

یازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با نگرشی بر عوارض جراحی و با حد اکثر امتیاز باز آموزی در روزهای ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین ۹۵ در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.