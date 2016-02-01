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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۰۲

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته؛

کره‌‌ در ایران پالایشگاه می‌سازد/ هشدار ریاضت اقتصادی به عربستان

کره‌‌ در ایران پالایشگاه می‌سازد/ هشدار ریاضت اقتصادی به عربستان

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : یک شرکت کره ای در حال مذاکره با ایران برای سرمایه گذاری در احدث پالایشگاه است.

یاهو نیوز : کره جنوبی قصد دارد از منطقه آزاد اقتصادی «اینچئون» در سال جاری میلادی ۹۳۰ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

ترید عربیا : عمان به دنبال ساخت مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت به ارزش ۶ میلیارد دلار در داخل خاک خود است.

رویترز : شرکت «گازپروم» روسیه قصد دارد تولید گاز خود را در سال جاری میلادی به ۴۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش دهد.

فایننشال تریبون : ایران با شرکت  «Axens» فرانسه برای خرید و تولید کاتالیزور مواد پتروشیمی قرار داد امضا کرد.

راشاتودی : بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: با افزایش تورم در این کشور احتمال افزایش نرخ بهره بانکی وجود دارد.

پی تی آی : ممکن است نرخ بهره بانکی در هند بدون تغییر باقی بماند.

آسوشیتدپرس : مصر عواض گمرکی واردات کالاهای لوکس را به ۴۰ درصد افزایش داد.

فایننشال تریبون : ایران در ۱۰ ماه اخیر به طور متوسط روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل صادر کرده است.

نیوزنو : کاهش قیمت جهانی نفت به اقتصاد فیلیپین که وابسته به واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی است، رونق داده است.

یاهو نیوز : صندوق بین المللی پول به عربستان سعودی در مورد مواجه شدن این کشور در سال های پیش رو با ریاضت اقتصادی هشدار داد.

عربین بیزینس : سود «بانک اسلامی دوبی» در سال گذشته میلادی ۱.۰۴ میلیارد دلار اعلام شد.

بلومبرگ : همچنان سرمایه داران منتظر تصمیم نهایی بانک «فدرال رزرو» آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی هستند.

کد مطلب 3038791
علیرضا کمندی

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