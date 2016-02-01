به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : یک شرکت کره ای در حال مذاکره با ایران برای سرمایه گذاری در احدث پالایشگاه است.

یاهو نیوز : کره جنوبی قصد دارد از منطقه آزاد اقتصادی «اینچئون» در سال جاری میلادی ۹۳۰ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

ترید عربیا : عمان به دنبال ساخت مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت به ارزش ۶ میلیارد دلار در داخل خاک خود است.

رویترز : شرکت «گازپروم» روسیه قصد دارد تولید گاز خود را در سال جاری میلادی به ۴۸۰ میلیارد متر مکعب افزایش دهد.

فایننشال تریبون : ایران با شرکت «Axens» فرانسه برای خرید و تولید کاتالیزور مواد پتروشیمی قرار داد امضا کرد.

راشاتودی : بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: با افزایش تورم در این کشور احتمال افزایش نرخ بهره بانکی وجود دارد.

پی تی آی : ممکن است نرخ بهره بانکی در هند بدون تغییر باقی بماند.

آسوشیتدپرس : مصر عواض گمرکی واردات کالاهای لوکس را به ۴۰ درصد افزایش داد.

فایننشال تریبون : ایران در ۱۰ ماه اخیر به طور متوسط روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل صادر کرده است.

نیوزنو : کاهش قیمت جهانی نفت به اقتصاد فیلیپین که وابسته به واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی است، رونق داده است.

یاهو نیوز : صندوق بین المللی پول به عربستان سعودی در مورد مواجه شدن این کشور در سال های پیش رو با ریاضت اقتصادی هشدار داد.

عربین بیزینس : سود «بانک اسلامی دوبی» در سال گذشته میلادی ۱.۰۴ میلیارد دلار اعلام شد.

بلومبرگ : همچنان سرمایه داران منتظر تصمیم نهایی بانک «فدرال رزرو» آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی هستند.