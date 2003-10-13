ما مي خواهيم مستقل و آزاد بمانيم و اختيار كشور به دست خودمان باشد



به گزارش خبرگزاري مهر، اتومبيل حامل حضرت آيت الله خامنه اي ساعت 10 صبح در آغاز مسير استقبال مردمي ، درميدان انقلاب زنجان ، درحلقه پرمهر جوانان، نوجوانان، زنان ومردان اين شهر قرار گرفت وعاطفه ومحبت متقابل مردم و رهبر فرزانه انقلاب، صحنه هايي بديع و دلنشين به وجود آورد.

ازدحام جمعيت و ابراز احساسات بي وقفه و شورانگيزمردم در مسير انقلاب و خيابان سعدي تا استاديوم ورزشي كارگران زنجان به گونه اي بود كه اتومبيل حامل رهبر معظم انقلاب، درچندين نقطه كاملا ازحركت بازايستاد.

دراستقبال كم نظير مردم مومن و انقلابي زنجان از حضرت آيت الله خامنه اي حضور پرمعناي همه قشرهاي مردم از جمله دانشگاهيان ودانشجويان، فرهنگيان ودانش آموزان ، كارگران، كشاورزان، روحانيان، كارمندان و اصناف و پيشه وران، وحدت وهمدلي ملت را در دفاع از اسلام وانقلاب و ولايت متجلي مي ساخت ضمن آنكه حضورنسل جوان نيز به اين استقبال مردمي، نشاط و طراوات خاصي بخشيده بود.





حضرت آيت الله خامنه اي در پايان استقبال پرشور مردمي از ايشان، به ديدار دهها هزارنفرديگر از مردم زنجان شتافتند كه از ساعتها پيش در استاديوم ورزشي كارگران، درانتظار رهبر و مقتداي خويش لحظه شماري مي كردند.

رهبر معظم انقلاب در اين اجتماع پرشور، با تشكر صميمانه از محبت بي شائبه و ابراز احساسات عميق مردم زنجان نسبت به اسلام و انقلاب و تبريك عيد سعيد ميلاد مهدي موعود (عج) تاكيد كردند: آنچه امروز در زنجان ظهور يافت نمونه اي از "عزم و اراده" و قدرت معنوي ملت پولادين ايران است كه با تمام وجود از عزت و شرف و استقلال و آزادي وانقلاب اسلامي خود دفاع مي كند.

ايشان تلاش متحد و هماهنگ همه مسئولان براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم را نياز اساسي امروز كشور بر شمردند وخاطرنشان كردند: مسئولان دولتي و قواي مختلف براي حل مشكلات مردم، حقا زحمت مي كشند اما بايد با شناخت و برطرف كردن موانعي كه بر سر راه پيشرفت امور وجود دارد همچون جبهه اي واحد ، تلاشهاي خود را براي تامين خواستهاي حقيقي و اساسي مردم مضاعف سازند.





حضرت آيت الله خامنه اي، اشتباه در شناخت "خواستها و مشكلات" مردم رااز جمله موانع پيشرفت جامعه خواندند و افزودند: نبايد مسائل كم ارزش و بي ارتباط با زندگي واقعي مردم را به عنوان خواستهاي اصلي مردم مطرح كرد چرا كه اين موضوع ، عملا در روند حل مشكلات حقيقي مردم مانع ايجاد مي كند بنابراين مسئولان و همه كساني كه درافكارعمومي داراي نفوذ هستند بايد از خواستها و مشكلات مردم دركي واقعي داشته باشند.

حضرت آيت الله خامنه اي مقابله با بيكاري وگراني را از خواستهاي بسيار مهم مردم دانستند و با اشاره به تاكيداتشان دردو سال اخير براي ايجاد اشتغال و مبارزه با تورم افزودند: برخي ها به جاي پرداختن به اينگونه مسائل تلاش مي كنند شعارهاي سياسي، جنحالي و بي محتوا را جايگزين خواستهاي حقيقي مردم كنند البته اين گونه كارشكني ها از اول انقلاب سابقه داشته و برخي افراد كه مجموعه اي كوچك اما پرمدعا، و پرهياهو را تشكيل مي دهند هميشه از مردم ونظام طلبكار بوده اند.





ايشان درهمين زمينه خاطرنشان كردند: نصيحت كردن به اين افراد فايده اي ندارد ضمن آنكه وجودشان نيز براي نظام ضرري ندارد زيرا وقتي مردم آگاه و بيدارو متحد هستند اينگونه مخالفها و مخالفتها تاثيري درحركت عمومي ملت ونظام نخواهد داشت.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به برنامه هاي دشمنان و ايادي آنها براي ايجاد اختلاف و اختلال در سطوح مديريتي نظام مسئولان را به مقابله هوشيارانه به اين برنامه، توصيه كردند و افزودند هدف اين است كه قواي سه گانه را رو درروي هم قرار دهند و مديران كشور را در جبهه هاي متفاوت نشان دهند اما همه مسئولان بايد ضمن تشخيص نيازهاي اصلي كشور و جامعه، مانع از تحقق اين هدف شوند .

ايشان تشكيل نظام مبتني بر مردم سالاري ديني در ايران را نشان دهنده حاكميت اسلام ومردم بر كشور خواندند و با ياد آوري حضور گسترده مردم درانتخابات متعددي كه تاكنون برگزار شده است افزودند: مردم اين بار نيز همچون همه انتخابات گذشته، آزادانه به پاي صندوقهاي راي مي روند و راي و نظر خود را اعلام خواهند كرد.





رهبر معظم انقلاب با اشاره به سخنان برخي افراد درمورد ضرورت فراهم آمدن زمينه مشاركت مردم درانتخابات خاطرنشان كردند: زمينه مشاركت مردم وقتي به وجود مي آيد كه مردم احساس كنند نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي و مسئولان دولتي كه برگزيده مجلس هستند به وظايفشان به درستي عمل مي كنند و دلسوزانه به دنبال حل مشكلات واقعي مردم هستند كه اگراين احساس درمردم به وجود آيد مردم با شوق و رغبت در انتخابات شركت مي كنند.

ايشان درتبيين موضع نظام در قبال مسائل و چالشهاي خارجي تاكيد كردند: همه حرف ملت ايران اين است كه ما مي خواهيم مستقل و آزاد بمانيم واختيار كشور به دست خودمان باشد نه آمريكا و مستكبران بين المللي.





ايشان، سخنان صريح مقامات آمريكايي درمورد لزوم تغيير نقشه خاورميانه را نشان دهنده تلاش مستكبران براي غارت منابع كشورهاي منطقه، پايمال كردن شرف و استقلال ملتها، ايجاد رژيمهاي كاملا سرسپرده در منطقه وحمايت بيشتر از رژيم صهيونيستي برشمردند و افزودند: برغم اين تلاشها آمريكا درعراق وافغانستان دچار مشكلات فراوان است و رژيم صهيونيستي درسايه شجاعت وايمان ملت بي دفاع فلسطين و ايثار دختران و پسران شهادت طلب فلسطيني ، در مقابل انتفاضه واقعا درمانده و بيچاره شده است.

رهبر معظم انقلاب به كنفرانس آتي سران كشورهاي اسلامي در مالزي اشاره كردند و با ابرازاميدواري درمورد درخشش رييس جمهوري دراين كنفرانس افزودند: ماانتظار داريم سران كشورهاي اسلامي بادرك اهميت قدرت ملتهاي مسلمان وهمبستگي كشورهاي اسلامي در مقابل تهديدات آمريكا مرعوب نشوند و يا فريب برخي لبخندهاي منافقانه آن را نخوردند و بدانند كه اگر كشورهاي اسلامي همچون ايران بر قدرت ملت خود تكيه كنند و درمقابل خواستهاي نامشروع استكبار بايستند مراكز قدرت جهاني قادر به هيچ كاري نخواهند بود.





ايشان همچنين در بخش ديگري از سخنانشان از ايمان و ايثار و تلاش مردم استان زنجان تجليل كردند و افزودند: زنجان در زمينه هاي تارخي، فرهنگي، علمي، ديني، و اخلاقي داراي ويژگيهاي تحسين برانگيزي است كه جوانان ونوجوانان اين منطقه مي توانند به آنها افتخار كنند و با شناخت اين شجره نامه پرافتخار تاريخي و فرهنگي آن را دستمايه حركت و تلاش بيشتر خود قرار دهند.

ايشان استعدادهاي غني استاني وامكانات فراوان استان زنجان را زمينه رشد و رونق اين منطقه ارزيابي كردند وافزودند: پس ازانقلاب دراين استان كارهاي فراواني شده است به گونه اي كه رشد شاخص هاي توسعه در زنجان از بسياري مناطق كشور بيشتر است اما اين استان هنوز از محروميت خارج نشده و با مشكلات فراواني روبروست كه بايد با برنامه ريزي جامع، تلاش بيشتر و وحدت مسئولان و مردم آنها را حل كرد.







دراين ديدار پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب امام جمعه زنجان و نماينده ولي فقيه در استان ضمن بيان خير مقدم تاكيد كرد: ايمان واعتقادات راسخ مردم استان زنجان همواره آنان را پيشتاز دفاع از اسلام و انقلاب قرار داده است.

حجه الاسلام و المسلمين واعظي ابراز اميدواري كرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان زنجان مبناي تلاش بيشتر مسئولان براي حل مشكلات مردم اين منطقه قرار گيرد.