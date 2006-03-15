صدام بازهم خود را رئيس جمهور عراق خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، تعويق محاكمه دادگاه سران جنايتكار حزب منحله بعث پس از جلسه اي كه شاهد مبارزه طلبي صدام دربرابر دادگاه بود، اعلام شد .



ديكتاتور سابق عراق در اين جلسه خود را رئيس جمهوري مشروع عراق دانست و از عراقيها خواست تا از كشتن يكديگر دست بردارند و دربرابر اشغالگران مقاومت كنند.



درهمين حال قاضي "رئوف عبدالرحمان" پس از اعتراض به جنبه سياسي دفاعيات صدام دستورداد كه بخشي ازجلسه بعداز ظهر به صورت غير علني برگزار شود.



صدام خطاب به قاضي دادگاه كه سخنانش را بيانيه اي عليه آمريكا وغيرمرتبط دانشتن آن با دادگاه مي خواند، اظهار كرد: چنانچه آمريكاييها نبودند تو و پدرت هم جرات نمي كرديد جلوي صدام بايستيد.



صدام دست پرورده پيشين آمريكايي ها كه اينك سعي مي كند با عوامفريبي چهره ديگري از خود القاء كند آمريكايي ها را اشغالگر ودشمن ملت عراق خواند و خطاب به قاضي دادگاه اعلام كرد: من رئيس جمهور منتخب مردم عراق بودم و دوبار به روش دموكراتيك به اين مسئوليت انتخاب شدم؛ بنابراين رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح هستم .



ديكتاتور سابق عراق درادامه محاكمه خود را بازه دادگاه را نمايشي و فرمايشي خواند.

ديكتاتورسابق عراق همچنين در اظهارنظري درباره حادثه سامرا ابراز كرد: كساني كه اين جنايت را مرتكب شدند به هيچ عنوان نمي توانند عراقي باشند .



صدام دربخش ديگري ازسخنانش بار ديگر به نقش آمريكا در اشغال عراق و تضييع حقوق ملت عراق پرداخت كه با اعتراض مجدد قاضي رئوف عبدالرحمن مواجه شد.



وكلاي مدافع صدام نيز با ايجاد سر و صدا قصد در برهم زدن جلسه دادگاه داشتند كه با تهديد قاضي دادگاه مبني بربرخورد قانوني با آنها در صورت ادامه بي نظمي مواجه شدند.



همزمان با آن رئيس دادگاه دستور برگزاري جلسه دادگاه را در پشت درهاي بسته اعلام كرد و گفت: سخنان ديكتاتور سابق عراق با پرونده مورد بحث امروز كه در خصوص كشتار 148 نفر از ساكنان روستاي دجيل است هيچ ارتباطي ندارد.



علاوه بر آن درجريان هفدهمين جلسه محاكمه صدام ، برزان تكريتي برادر ناتني صدام به دفاع از خود پرداخت.

برزان ابراهيم تكريتي برادر ناتني صدام كه رئيس سازمان اطلاعات وقت بود در دفاع از خود هر گونه دخالت در اين كشتار را تكذيب كرد.



وي افزود: از نيروهاي امنيتي به خاطر دستگيريهايي غير ضروري در دجيل گله كرده است وبه آنان دستور داده تا بسياري از زندانيان را آزاد كنند .



تكريتي با بيان اينكه من دستان آنان ( زندانيان ) را گرفتم و اجازه دادم بروند، گفت : پس از تلاش براي ترور صدام فورا از دجيل ديداركردم و پس از اين حادثه ديگربه آنجا نرفتم .



به گفته وي پاسخ به تلاش براي ترور صدام توسط يك سازمان دولتي انجام شد كه تحت كنترل وي نبوده است



در دادگاه سندي به برزان تكريتي نشان داده شد كه حاكي از آن بود كه وي با امضاي آن درروز 21 آگوست 1982 از نيروهاي سازمان اطلاعات مي خواهد درسركوب دجيل شركت كرده و پاداش دريافت كنند .



وي با انكار امضاي اين سند آنرا جعلي خواند و اظهار داشت : از آنجايي كه همه روستاييان دجيل در تلاش براي ترور صدام دست داشتند اعدام آنان موجه بوده است اين تلاش در زماني صورت گرفت كه عراق درگير جنگ با ايران بوده است.