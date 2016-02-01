  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷

فرماندار شهرستان آبدانان:

۱۲ طرح عمرانی آبدانان دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی می شود

۱۲ طرح عمرانی آبدانان دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی می شود

ایلام - فرماندار شهرستان آبدانان با بیان اینکه ۱۲ طرح عمرانی آبدانان دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی می شود، گفت: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۱۲ پروژه عمرانی وخدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح یا کلنگ زنی می شود.

وی تصریح کرد: این طرح ها شامل آبرسانی روستایی و شهری، مرغداری گوشتی، بهسازی روستاها، چندین طرح تولیدی و خدماتی و سالن های ورزشی هستند.

فرماندار آبدانان تصریح کرد: یکی از مهمترین این پروژه ها افتتاح استخر سرپوشیده تدبیر آبدانان است که با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان ساخته شده که در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: امسال محور تمام برنامه های دهه فجر ترویج فضای امید، نشاط وشادابی درسطح جامعه و برگزاری مراسم با محوریت مردم به خصوص جوانان است.

کد مطلب 3038856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها