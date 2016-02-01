۱۲ طرح عمرانی آبدانان دهه فجر افتتاح یا کلنگ زنی می شود

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۱۲ پروژه عمرانی وخدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال افتتاح یا کلنگ زنی می شود.

وی تصریح کرد: این طرح ها شامل آبرسانی روستایی و شهری، مرغداری گوشتی، بهسازی روستاها، چندین طرح تولیدی و خدماتی و سالن های ورزشی هستند.

فرماندار آبدانان تصریح کرد: یکی از مهمترین این پروژه ها افتتاح استخر سرپوشیده تدبیر آبدانان است که با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان ساخته شده که در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: امسال محور تمام برنامه های دهه فجر ترویج فضای امید، نشاط وشادابی درسطح جامعه و برگزاری مراسم با محوریت مردم به خصوص جوانان است.