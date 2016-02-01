انقلاب اسلامی ایران الگوی ظلم ستیزی برای مستضعفان عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح دوشنبه در جمع مردم گناوه ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزههای دینی و اسلامی شکل گرفت و باید تلاش شود که آموزههای ارزشمند این انقلاب به خوبی به نسل جدید منتقل شود.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: بسیاری از ملتهای مسلمان نیز هماکنون به دنبال آزادی و عدالتخواهی هستند که این موج روز به روز در حال گسترش است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر همواره در صحنههای مختلف حضوری گسترده و پرشور داشتهاند و در دوران پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز حماسهآفرینی کردند.
وی با اشاره به اینکه عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی ایران روز به روز در حال افزایش است، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران باعث اعتلای جایگاه مردم و کشورمان در صحنه بین الملل شد.
جمیری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران تبدیل به یک الگوی ظلم ستیزی برای مستضعفان عالم در برابر زورگویان دنیا شد، گفت: اقتدار ایران به گونهای است که با موضعگیریهای مقام معظم رهبری کشورهای غربی سر تعظیم در مقابل ملت ایران فرود میآورند.
وی افزود: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس اقدام به دستگیری تفنگداران آمریکایی کردند که این اقدام حیثیت آمریکا را خدشهدار کرد و نشان داد که تحریم و تهدید مانع اقتدار و موفقیت نظام ما نمیشود.
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