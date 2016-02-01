سفرمعاون رئیس جمهور و وزیر دفاع به البرز/خبرنگاران پشت در ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور و حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور بازدید از مجتمع مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران «مپنا» در استان البرز حضور یافتند.

در این بازدید بخش های مختلف این مجتمع از جمله بخش ساخت توربین مورد بازدید مسئولان قرار گرفت.

گفتنی است، این برنامه روز گذشته از طریق استانداری البرز به خبرنگاران اطلاع رسانی شد و تدارکات لازم برای حضور در محل و پوشش خبری از سوی این نهاد صورت گرفت.

اما متاسفانه با وجود حضور اصحاب رسانه از ساعات اولیه صبح در محل اعلام شده، معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع حاضر به مصاحبه نشده و خبرنگاران پس از یک ساعت و نیم، ناچار به بازگشت شدند.

تیم محافظتی معاون رئیس جمهور با اشاره به ترافیک خبری اولین روز از دهه فجر و عدم حضور خبرنگاران در سایر برنامه ها از اصحاب رسانه عذرخواهی کردند و اعلام شد برنامه ای مبنی بر پوشش خبری از پیش تعیین نشده بود و حضور خبرنگاران بدون هماهنگی استانداری البرز با نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است.