برگزاری ۴۲ ویژه برنامه دهه فجر در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم نصیری صبح دوشنبه با اعلام این خبر افزود: دراین ایام ۴۲ برنامه که با رویکرد آئینی، فرهنگی، ورزشی و هنری تدوین شده اند، از ۱۱ الی ۳۰ بهمن ماه جاری توسط اعضای ستاد دهه فجر منطقه آزاد ارس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی برنامه های ایام مبارک دهه فجر ایجاد شور و نشاط می باشد، از برگزاری ویژه برنامه های «جشن دهه فجر» برای اقشار مختلف خبر داد و گفت: این جشن ها با حضور هنرمندان کشوری و استانی برگزار می شود.

دبیر ستاد دهه فجر ارس خاطر نشان شد: ویژه برنامه های دهه فجر امسال توسط اعضای این ستاد از جمله مدیریت فرهنگی، امور ایثارگران، روابط عمومی و ورزش و بخشی از برنامه ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا و آموزش و پرورش اجرا می شوند.

وی با اشاره به تعدادی از برنامه های ستاد دهه فجر ارس، گفت: اجرای برنامه نورافشانی در نقاط مختلف ارس، زنگ انقلاب در مدارس، یادواره شهدا، رژه موتورسواران، افتتاح مرکز فرماندهی امداد و نجات و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی بخشی از این برنامه ها را تشکیل می دهند.

وی تورهای معرفی پروژه های عمرانی به مسؤلین و ارس وندان و گردشگران، دیدار با خانواده شهدا و امام جمعه شهرستان، جشن ها و افتتاح های مختلف در حوزه فرهنگی را از دیگر برنامه های ستاد دهه فجر ارس برشمرد و از همکاری حوزه هنری استان در اجرای این جشن ها قدردانی کرد.