یک میلیارد دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صادرات یک میلیارد دلاری کالا از مرز مهران به عراق اظهار داشت: مهمترین محصولات صادراتی شامل سیمان، پلی اتیلن، محصولات غذایی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز، مصالح ساختمانی از جمله سنگ، کاشی و آجر، بدنه خودرو و کفش بوده است.

وی تصریح کرد: میزان کالاهای غیر نفتی صادر شده در این مدت به کشور عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ حجمی و اقتصادی افزایش یافته است.

مدیر کل گمرک استان ایلام افزود: یکی از شرایط ویژه مرز مهران وجود اداره کل گمرکات استان ایلام در مرز مهران است که شرایط صادرات کالا به کشور عراق به خوبی انجام می گیرد و این مرز آمادگی کامل برای ورود سرمایه گذاران را دارد.

حیدری با اشاره به اینکه روزانه بین ۸۰۰ تا یک هزار دستگاه کامیون کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود، بیان داشت: بازارچه مرزی مهران فرصتی بزرگ برای اشتغال در منطقه است.

بیش از دو هزار کارگر، ترخیص کار، تاجر و ... در مرز مهران فعالیت دارند.