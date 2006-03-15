فروش نفت بدون توجه به فناوري و تكنولوژي يك احساس كاذب بي نيازي است / پژوهش و فناوري دو روي يك سكه اند

دكتر "منصور كبگانيان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: در سال 1383 سهم پژوهش از ارتباط با صنايع 50 ميليارد بوده است كه هر چند در اين بخش شاهد رشد بسيار قابل قبولي بوده ايم اما با مطلوب فاصله زيادي داريم. واقعيت اين است كه وقت آن رسيده است كه در دو محور، صنايع و سازمان هاي اجرايي و دولتي را به دانشگاه ها نزديك كنيم. يكي تربيت نيروي انساني و ديگري انجام تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي.

وي اضافه كرد: در زمينه نيروي انساني بايد دانشگاه ها نيروي متخصص در بالاترين استانداردهاي علمي تربيت كنند تا اين نيرو به سرعت و راحتي جذب شود. دائما در جامعه گفته مي شود براي فارغ التحصيلان دانشگاه ها كار نيست در صورتي كه اين اشتباه است. اگر مديريت كنيم براي همه فارغ التحصيلان كار و شغل مرتبط با رشته تحصيلي وجود دارد.

معاون پژوهشي وزارت علوم گفت: فاصله دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با بخش هاي اجرايي بايد كاهش يابد. در اين راه بايد از سرمايه عظيم نفت به گونه اي اصولي استفاده شود و در فناوري هاي مختلف مرتبط با آن نيز گام برداريم. استفاده كامل از فروش نفت يك احساس كاذب بي نيازي است و وقت آن رسيده كه كنترل بر واردات كالا و فناوري و خروج سرمايه هاي ارزي كشور صورت گيرد.

وي به همگامي پژوهش و فناوري اشاره كرد و گفت: پژوهش در كشور ما نبايد آنقدر لوكس باشد كه تنها براي پز دادن مورد استفاده قرار گيرد و فناوري نيز نبايد فعاليتي معمولي در نظر گرفته شود. پژوهش و فناوري دو روي يك سكه اند و بايد هر دو گام به گام به سمت توسعه حركت كنند.

كبگانيان اضافه كرد: براي اجرايي كردن كريدورهاي علم و فناوري بايد زير ساخت هاي لازم براي آن فراهم شود. عملكرد مثبت و قابل قبول پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي تحقيقاتي زير ساخت لازم براي اجرايي كردن كريدورهاي علم و فناوري هستند.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: هنوز پارك ها به آن عمق لازم نرسيده اند. پارك ها بايد بتوانند خروجي ها خوبي به صورت شهرك هاي خصوصي، Spad ها و شركت هاي فناوري داشته باشند و توليد ارزش افزوده كنند. در فن بازار اين موارد تعقيب مي شود. اگر اين موارد صورت گيرد و پارك ها و شهرك هاي تحقيقاتي به عمق لازم برسند آنگاه يك پله فراتر مي رويم و به كريدورهاي علم و فناوري توجه مي كنيم.

"كبگانيان" اضافه كرد: تا زماني كه عملكرد شهرك هاي تحقيقاتي به صورتي موفق و پويا نباشد گام هاي اجرايي را شروع نخواهيم كرد.