۲۸ طرح طی دهه فجر در دهلران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی سبزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ها در حوزه های راه، آموزش، آبرسانی، بهداشت و درمان، منابع طبیعی، عمران شهری و روستایی و بخش کشاورزی هستند.

وی با اشاره به خدمات دولت تدبیر و امید در این شهرستان مرزی، افزود: اجرای این طرح ها در مجموع برای ۲۵ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می کند.

سبزی با اشاره به اجرای ۷۰ ویژه برنامه متنوع همزمان با دهه فجر در این شهرستان تاکید کرد: این برنامه ها با رویکرد و اولویت مشارکت مردمی برگزار می شوند.

وی به اقدامات و خدمات دولت در شهرستان مرزی دهلران در حوزه های مختلف و بویژه آب و خاک، کشاورزی و نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با پیگیری ها و تلاش های مدیریت ارشد استان و مدیران استانی و شهرستانی توجه ویژه ای به پروژه های دهلران شده است.

فرماندار دهلران با اشاره به پیشرفت بالای ۹۲ درصدی آموزشکده کشاورزی دهلران، یادآور شد: با تلاش دولت و پیگیری های استاندار ایلام بزودی این پروژه تکمیل و در مهرماه سال ۹۵ دانشجو می پذیرد.

سبزی به ایجاد دفتر نفت و گاز غرب در دهلران اشاره کرد و افزود: این دفتر نقش موثری در پیگیری مطالبات مردم این شهرستان در حوزه نفت و گاز و تسریع در این امور دارد.

وی به بهره مندی بیش از ۷۰۰ خانوار شهرستان دهلران از نعمت گاز خانگی اشاره کرد و یادآور شد: به همت دولت تدبیر و امید شاهد پیشرفت بالای ۵۰ درصد در عملیات گاز رسانی به ۳۲ روستای تابعه دهلران نیز هستیم.

فرماندار دهلران با اشاره به عملیات اجرایی طرح احیای ۵۰ هزار هکتاری دشت های عباس، عین خوش و فکه اظهار کرد: برای این طرح بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

سبزی از پیگیری چهار خطه کردن جاده دهلران - اندیمشک و تعریض راه دهلران - مهران خبر داد و گفت: تفاهم نامه چهار خطه کردن جاده دهلران - اندیمشک با حضور نمایندگان وزارت نفت و راه و شهرسازی انجام شده و تعریض راه دهلران - مهران نیز در حال اجرا است.