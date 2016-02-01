به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان جهان علوم با اشاره به آغاز مبارزات امام راحل از سال ۱۳۴۲ با رژیم شاهنشاهی تصریح کرد: واقعه ۱۵ خرداد که به روایتی منجر به شهادت هزاران تن شد در ادامه به تبعید امام به عنوانی یک روحانی مبارز به ترکیه و سپس به عراق انجامید.

مجید خدابخش با تأکید به گسترش مبارزات توسط اقشار مختلف مردمی بعد از تبعید امام ادامه داد: تا سال ۵۶ این مبارزات ادامه یافت تا اینکه در این سال مقاله ای بر علیه امام در روزنامه اطلاعات منتشر شد که منجر به تظاهرات و مخالفت هایی بود.

استاندار اردبیل افزود: در ادامه تاریخ شاهد واقعه قم و بزرگداشت ۴۰ ام این واقع در تبریز است و به حدی تاثیر این واقعه قابل توجه بود که گفته می شد رژیم شاهنشاهی را قطع نخاع کرده است.

وی با بیان اینکه در ۱۳ آبان سال ۵۷ شهادت دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران یکی دیگر از رشادت های قابل توجه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: در این مقطع زمانی بود که صدام دستور خروج امام از عراق را صادر کرد و در نهایت امام مدتی در فرانسه سکونت داشتند.

خدابخش با بیان اینکه ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و در ادامه پیروزی انقلاب به فاصله ۱۰ روز از ورود امام که استقبال بی نظیری از آن شد، یک اعجاز در تاریخ این کشور است، تصریح کرد: امنیت امروز ما مدیون امام راحل، مدیون مبارزان قبل از انقلاب و مدیون رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

استاندار اردبیل در عین حال با اشاره به شهدای مدرسه جهان علوم بیان داشت:بنده در سال ۱۳۵۲ در این مدرسه تحصیل کردم و در آن زمان که تعداد دانشگاه های فنی محدود بود، ۱۰ نفر از این مدرسه در کنکور قبول شدند.

وی با بیان اینکه سخت گیری معلمانی چون آقای خوشنویس موجب تربیت نسلی از دانش آموزان موفق در این مدرسه شده است، اضافه کرد: اردبیل مدیون این مدرسه است.

وی با اشاره به بازسازی این مدرسه طی ماه های اخیر افزود: متاسفانه آقای قیامی مدیر کل نوسازی مدارس استان مدت زیادی در سمت خود نماندند که امروز شاهد بهره برداری از این پروژه باشند.

خدابخش در مقطع فعلی تحصیل دین، ایمان، تربیت، اخلاق، ورزش، هنر، زبان انگلیسی، حضور در فضای مجازی و رایانه را اولویت های آموزشی دانش آموزان دانست و به ضرورت توجه این قشر تأکید کرد.

در این مراسم با حضور پدران شهید اعلمی و وزیری زنگ پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۴ درست ۳۷ سال بعد از پیروزی انقلاب طنین‌انداز شد.