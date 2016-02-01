«یادگارلو» در مرز نابودی/ کشمکش وزارت نیرو و محیط زیست ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سکینه اسمی: دو دهه قبل تالاب زیبای یادگارلو یا خدرحاجی زیستگاه بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی و نیز زادآوری پرندگان آبزی همچون قو، فلامینگو، اردک سرسفید و انواع مرغابی‌ها بود اما طی چند سال اخیر با ایجاد زهکش در مجاورت آن و احداث یک جاده که از وسط تالاب می‌گذرد حیات این تالاب ارزشمند به طور در معرض نابودی است.

یادگارلو یا «خدرحاجی» یک تالاب آب شیرین کم عمق کوچک به وسعت ۳۵۹ هکتار با باتلاق‌های مغذی در اطراف آن است که در جنوب دریاچه ارومیه و ۲۲ کیلومتری شهرستان نقده در ارتفاع ۱۲۹۰ متری از سطح دریا جاخوش کرده است.

منابع تأمین کننده آب تالاب، روان آب‌های فصلی ناشی از بارندگی در سطح حوضه، جریان‌های فصلی رودخانه «گدار» از طریق انهار سنتی و نشت آب‌های زیرزمینی است که به دلیل کاهش بارندگی‌های اخیر و بروز پدیده خشکسالی تهدید مضاعفی بر حیات این تالاب به شمار می‌رود.

این تالاب به لحاظ اهمیت و ویژگی‌های منحصر به فرد در سال ۱۳۵۴ به عنوان سایت رامسر و مکانی با اهمیت جهت پرندگان تعیین و به ثبت این کنوانسیون رسیده و در زمانی که از شرایط طبیعی برخوردار بود، مکانی مهم برای تولید مثل پرندگان آبزی و زیستگاه مناسبی برای حداقل ۴۰ گونه پرنده آبزی و آبچر با ارزش از جمله اردک مرمری، اکراس سیاه، قوی کوچک، اردک بلوطی، غاز پیشانی سفید بزگ و کوچک، لک لک سفید و... به شمار می‌رفت.

در حال حاضر متاسفانه با وجود رایزنی‌های متعدد بین محیط زیست و وزارت نیرو هنوز کشمکش برای احیا این تالاب سالهاست ادامه دارد و تاکنون نیز به نتیجه مشخصی ختم نشده این در حالی است که با به خطر افتادن حیات این تالاب، حیات این گونه از پرندگان نیز با خطرات جدی مواجه شده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۷۱ گونه گیاهی از ۱۹ خانواده در منطقه تالاب شناسایی شده است که به طور معمول این گونه‌های گیاهی در دیگر نقاط استان نیز به صورت گسترده یافت می‌شوند، تعداد قابل توجهی از این گونه‌های موجود شامل ۱۶ گونه قابل چرای دام و سه گونه نیز از نظر خواص پزشکی دارای ارزش ویژه ای هستند که نابودی حیات تالاب زیست این گونه‌ها نیز با تهدید مواجه شده است.

تالاب‌ها زیست بوم‌هایی که خیلی زود در معرض تخریب قرار می‌گیرند

معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت تالاب‌های استان به خصوص تالاب یادگارلو به خبرنگار مهر گفت: تالاب‌ها به عنوان مظلوم‌ترین زیست بوم‌هایی هستند که خیلی زود مورد تهدید و تخریب قرار می‌گیرند.

حجت جباری با بیان اینکه این استان به دلیل دارا بودن بیش از ۳۰ تالاب دایمی و فصلی، یکی از استان‌ها مهم زیست محیطی به شمار می‌رود عنوان کرد: از بین این تالاب‌ها شش تالاب استان بین المللی و در سایت رامسر ثبت شده‌اند که نشان دهنده ظرفیت و ذخیره مهم زیست محیطی است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت این شش تالاب بین اللملی به جز دریاچه ارومیه و تالاب یادگارلو مناسب است، گفت: با توجه به قرار گرفتن در فصل بارش تاپایان بهار سال آینده به دلیل آب شدن برف‌ها تالاب‌های استان پرآب می‌شوند اما با آغاز فصل گرما و تخریب مجدد برخی از تالاب‌های استان دچار شرایط بحرانی می‌شوند که این چرخه روند طبیعی است.

جباری علت خشک شدن برخی از تالاب‌ها از جمله دریاچه ارومیه را نبود ذخیره آب‌های زیرزمینی و نیز کاهش میزان ورودی آن‌ها عنوان کرد و اظهارداشت: در راستای احیا و مطلوبیت تالاب‌های استان طرح لایروبی تالاب‌ها از سوی این اداره کل در دست اجراست.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: با وجود رشد میزان آگاهی مردم نسبت به اهمیت محیط‌های طبیعی به ویژه تالاب‌ها، هنوز درک واقعی از اهمیت کارکرد و حساسیت این زیستگاه‌های حیاتی و متنوع بسیار پایین است که نیازمند فرهنگ سازی از سوی رسانه‌هاست.

وی در خصوص احیا و بهسازی تالاب یادگارلو اظهار داشت: تالاب یادگارلو برای احیا جزو برنامه‌های این اداره کل قرار دارد و سعی داریم با یک مکانیزیم، بخشی از آب زهکش حسنلو را به سمت تالاب انحراف بدهیم.

هنوز به نتیجه مشخصی برای احیا تالاب یادگارلو نرسیده‌ایم

جباری با بیان اینکه کشمکش و رایزنی با وزارت نیرو در خصوص احیای این تالاب بین المللی ادامه دارد گفت: با وجود برنامه ریزی‌های متعدد هنوز به نتیجه قطعی و مشخصی از نظر فنی در خصوص احیای تالاب یادگارلو نرسیده‌ایم.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به احیای تالاب‌های استان به عنوان یکی از مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: اگر وزارت نیرو آب مورد نیاز تالاب یادگارلو را تأمین کند می‌توان به احیای آن امیدوار بود.

جباری به شرایط پیچیده تالاب یادگارلو اشاره کرد و اظهارداشت: به دلیل ایجاد زهکش در این تالاب هر میزان آبی که به تالاب یادگارلو سرازیر می‌شود از سوی زهکش مجدداً خالی می‌شود و این امر موجب شده هنوز تالاب یادگالو همچنان خشک شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه مشکل دیگر این تالاب لایروبی نشدن انهار و رودخانه‌های منتهی به این تالاب در سالهای گذشته تاکنون است که موجب شده کانال‌های منتهی به این تالاب قادر به انتقال آب به این تالاب نباشند که این امر نیز از محل اعتبارات سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ایجاد دیواره و لایه غیرقابل نفوذ در تالاب یادگارلو را یکی از راهکارهای احیای آن برشمرد و عنوان کرد: به دلیل ایجاد زهکش و جاده این امر و اصلاح آن نیازمند اعتبارات کلانی است.

جباری با بیان اینکه هر آبی برای احیای تالاب یادگارلو وارد می‌شود متاسفانه بلافاصله توسط زهکش که عمیق است خارج می‌شود عنوان کرد: رفع این مشکل از نظر فنی از عهده حفاظت محیط زیست خارج است و وزارت نیرو نیز به دلیل هزینه بالای انتقال زهکش هیچ اقدامی انجام نداده و نمی‌دهد.

وی اظهارداشت: هم اکنون به دلیل احداث زهکش سد حسنلو در نتیجه از دست دادن ذخیزه آب تالاب به زهکش به دلیل بافت خاک بسته تالاب ونفوذ پذیری بالا تغییر کاربری اراضی تالاب به کشاورزی و همچنین کاهش نزولات آسمانی از مهم‌ترین عوامل خشک شدن این تالاب شده‌اند.

به گفته کارشناسان حفاظت محیط زیست، کنترل سیلاب‌ها طوفان‌ها، تغذیه و تخلیه آب‌های زیرزمینی، کنترل سیلاب، جلوگیری از نفوذ آب‌های شور، حفاظت در برابر نیروهای طبیعی و پاکسازی مواد سمی را از جمله کارکردهای اساسی تالاب‌هاست که امید می‌رود با چاره اندیشی مسئولان استان شاهد تولد دوباره تالاب یادگارلوی نقده باشیم.