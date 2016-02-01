«زنگ انقلاب» در مدارس شهرستان های غرب گیلان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در مدارس شهرستان های غرب گیلان به مناسبت سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به مهین اسلامی طنین انداز شد.

زنگ انقلاب در مدارس شهرستان صومعه سرا به صورت نمادین در مدرسه پسرانه شاهد امام خمینی (ره) این شهرستان با حضور مسئولان به صدا درآمد.

طی این مراسم نمادین که همزمان با سایر نقاط استان برگزار شد، ویژه برنامه هایی همانند پخش سرود ملی، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی و همخوانی سرودهای انقلابی اجرا شد.

همچنین در ادامه برنامه های آغاز دهه مبارک فجر زنگ انقلاب به صورت نمادین در یکی از مهدکودک های این شهرستان نیز نواخته شد.

رژه خودرویی و موتوری نیروهای بسیجی، سپاهی، نیروی انتظامی، اورژانس، هلال احمر و سایر دستگاه های اجرایی از مقابل سپاه پاسداران ناحیه صومعه سرا تا میدان اصلی شهر ازدیگر برنامه بود.

مسئولان شهرستان صومعه سرا همچنین برای تجدید پیمان با آرمان های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، گلزار شهدای مسجد جعفری و آقا مهدی صومعه سرا را گلباران کردند.

نواخته شدن گلبانگ زنگ انقلاب در مدرسه انقلاب اسلامی شفت

مراسم محوری نواخته شدن زنگ انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور در شهرستان شفت در دبیرستان انقلاب اسلامی بخش احمدسرگوراب برگزار شد.

در این مراسم که فرماندار و امام جمعه و روسای دستگاه های اجرای شهرستان شفت حضور داشتند، برنامه های فرهنگی توسط دانش آموزان اجرا شد.

فرماندار شهرستان شفت در این مراسم با بیان اینکه زنگ انقلاب اسلامی زنگ بیداری، مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران اسلامی در مقابل مستکبران جهان بود، گفت: زنده نگه داشتن این ایام مبارک وظیفه همه مسئولان نظام است.

یونس محمودی با اشاره به عملکرد و رشد خوب ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتدار و عزت حال حاضر ایران را مرهون رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و جانفشانی شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس برشمرد.

دانش آموزان دبیرستان انقلاب اسلامی بخش احمدسرگوراب با خواندن سرودهای ملی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی آغاز ایام الله دهه فجر را گرامی داشتند.

همچنین در ادامه برنامه های گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر در شهرستان شفت رژه خودرویی و موتوری و گلباران مزار شهدا نیز با حضور مسئولان شهرستان انجام شد.

نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس شهرستان فومن

زنگ انقلاب در شهرستان فومن نیز همزمان با ورود امام خمینی (ره) به کشور به صورت نمادین با حضور مسئولان شهرستانی در مدرسه شهید کدیور نواخته شد.

اجرای سرودهای انقلابی، دکلمه و شعرخوانی از جمله برنامه های این مراسم بود که توسط دانش آموزان این مدرسه اجرا شد.

رژه خودرویی و موتوری توسط نیروهای بسیجی، پاسداران سپاه انقلاب اسلامی ناحیه فومن و سایر دستگاه های اجرایی و همچنین گلباران مزار شهدا نیز از دیگر برنامه های این شهرستان همزمان با آغاز دهه فجر بود.