کشف ارتباط های پنهانی«کلینتون» با سران پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، پس از انتشار بیش از ۱۰۰۰ صفحه از ایمیل های «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا مبنی بر این که وی از سرور شخصی خود برای انتقال ایمیل های دولتی استفاده کرده است هم اکنون از یکی از ایمیل های وی اطلاعاتی به دست آمده که نشان می دهد او با «ملیحه لودی» نماینده پاکستان در سازمان ملل و سفیر حال حاضر این کشور در انگلیس و همچنین «اشفاق پرویز کیانی» فرمانده کل سابق ارتش پاکستان به صورت پنهانی در ارتباط بوده و در واقع ملیحه لودهی به عنوان جاسوس و پیام رسان کلینتون برای دولت پاکستان و ژنرال کیانی کار می کرده است.

در واقع این مطلب از طریق یکی از ایمیل های ارسالی از دفتر «ولی نصر» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به کلینتون، کشف شده است که در آن ضمن پیامی کلینتون را از به اشتراک گذاشتن پیام ارسالی وی، توسط ملیحه لودهی به اشفاق پرویز کیانی خبر داده است.

نصر در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱ نوشت: «ملیحه لودهی با من تماس گرفت و بیان کرد که هم اکنون در لندن به سر می برد و از طرف کیانی نیز پیغامی به من داد.»

اما با این وجود به نظر می رسد که ملیحه لودی قبل از به اشتراک گذاشتن این پیغام با نصر آن را تغییر داه باشد.

لازم به ذکر است که ملیحه لودی که هم اکنون سمت سفیر پاکستان در انگلیس و نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل را به عهده دارد، درزمان اشتراک گذاشتن پیام های کلینتون با کیانی سمتی به عهده نداشت وتنها به عنوان یک ستون نویس معروف در روزنامه های داخلی و بین المللی پاکستان مشغول به کار بود.

از ایمیل اینگونه برداشت می شود که پیام نصر مشتمل بر دو پاراگراف است که دقیقا سه روز بعد از دستگیری «ریموند دیوس» شهروند آمریکایی متهم به قتل دو نفر در «لاهور» ارسال شده بود.

لازم به ذکر است که بعد از دستگیری ریموند دیوس، روابط میان مقامات امریکایی و پاکستانی بخصوص ادارات «آی اس آی» و «سی آی ای» متاثر گردیده بود و چندین بار مقامات بلند رتبه آمریکا ضمن سفر به پاکستان خواهان رهایی ریموند دیوس شده بودند.