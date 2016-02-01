به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری پنج دیدار پرونده دور رفت رقابتهای سوپر لیگ کاراته کشور فردا سه شنبه در سالن غدیر تهران بسته خواهد شد. از گروه نخست دانشگاه آزاد اسلامی که در هفته های گذشته پیروزیهای خوبی کسب کرده برای صعود مشکلی ندارد.

دانشگاه که صدر جدول را در اختیار دارد باید پولادقم پیکار کند. در دیگر دیدار این گروه صنعت برق هرمزگان به مصاف كان ذن ريو خواهد رفت. برقی ها برای رسیدن به نیمه نهایی به امتیازات کامل این بازی نیاز دارند.

مهمترین دیدار گروه دوم را دو تیم مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه پيام نور برزگار می کنند. هر دو با شش امتیاز در مکانهای دوم و سوم جدول قراردارند که برای تثبیت جایگاه خود به سه امتیاز دیدار فکر می کنند. در همین گروه كارگزاري رسمي بيمه فرزام به دیدار پاس قوامين صدرنشین خواهد رفت.

کمیته برگزاری رقابتهای لیگ برنامه هفته اول از دور برگشت را نیز اعلام کرده است. در بازیهای این هفته دانشگاه آزاد اسلامي استراحت خواهد داشت.صنعت برق هرمزگان مقابل كان ذن ريو قرار مي گيرد و پولاد قم با شهرداري سنندج ديدار مي كند. يك ديدار معوقه هم از هفته دوم دور رفت بين تيم هاي دانشگاه آزاد اسلامي و صنعت برق هرمزگان برگزار خواهد شد.

در گروه دوم پاس قوامین استراحت دارد. دانشگاه پيام نور با تصتاي آواي رزم مبارزه مي كند و مناطق نفت خيز جنوب مقابل كارگزاري رسمي بيمه فرزام قرار خواهد گرفت.