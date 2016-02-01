به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی زنگ انقلاب با حضور استاندار البرز، مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده های معزز شهدا در دبیرستان دخترانه شاهد عفاف ناحیه سه آموزش و پرورش نواخته شد.

سید حمید طهایی استاندار البرز، با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران باعث شد که جامعه به دست خودمان اداره شود و نیاز به مستشاران خارجی نداشته باشیم، گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی با همراهی ملت شریف ایران، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

طهایی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم با حضور در انتخابات سرنوشت کشور را تعیین می کنند و در حال حاضر بالاترین مقامات کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند، گفت: انقلاب اسلامی آزادگی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

به گفته استاندار البرز شهدای ایران اسلامی چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران انقلاب اسلامی با نثار خون خود از ارزش های اسلام و آرمان های انقلاب دفاع کردند و نتیجه این رشادت ها استقلال حال حاضر کشور است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رای مردم در انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند میزان رای ملت است.

طهایی در پایان خطاب به دانش آموزان گفت: رای مردم به جمهوری اسلامی ایران باعث آسایش و آرامش حال حاضر کشور شده است شما باید با فراگیری علم و دانش برای مدیریت فردای جامعه تصمیم بگیرد.

گفتنی است؛ آموزش و پرورش استان البرز ۳۵۸ برنامه مرتبط با دهه فجر در بخش فرهنگیان و دانش آموزی برنامه ریزی کرده است برگزاری گفتمان های سیاسی، اردوهای زیارتی و جشنواره های مختلف، حضور مسئولان در مدارس، مسابقه های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی از جمله برنامه های است که در دهه فجر اجرا خواهد شد.

تبیین هویت فرهنگی انقلاب و نهضت علمی کشور، نشان دادن جلوه های کارآمد نظام مقدس جمهوری اسلامی، بازخوانی آرمان های انقلاب در میان دانش آموزان از مهمترین برنامه های دهه فجر در مدارس استان البرز است.

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و همچنین دستاوردهای مختلف علمی فرهنگی و هنری دانش آموزان و فرهنگیان استان برگزار می شود.