خطر واژگونی «مادرن اکسپرس» در آبهای ساحلی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مادرن اکسپرس» کشتی باری طوفان زده ای است که علیرغم از دست دادن تعادل در حال حرکت به سمت ساحل آتلانتیک در غرب فرانسه است.

تمامی ۲۲ سرنشین این کشتی که تحت تملک کشور پاناما است از طریق امداد هوایی نجات یافته اند اما تا به حال همه تلاش ها برای برگرداندن کشتی به حال تعادل با شکست مواجهه شده است.

مادرن اکسپرس که در حال حاضر با زاویه ۴۰ تا ۵۰ درجه بر سطح دریا شناور است علاوه بر محموله ۳۶۰۰ تنی الوار و ماشین آلات حفاری، حامل ۳۰۰ تن سوخت است که در صورت غرق شدن آلودگی محیطی شدیدی را به بار خواهد آورد. از همین رو، قرار است فرانسه تدابیر اضطراری ویژه ای را اتخاذ کند تا تیم امداد در صورت واژگونی کشتی به سرعت وارد عمل شده و نشت مواد سوختی را مهار کند.

چنانچه آخرین تلاش امدادگران برای برگرداندن مادرن اکسپرس به حالت تعادل امروز دوشنبه با ناکامی مواجهه شود، از اوایل امشب تا صبح دوشنبه احتمال واژگونی آن در آبهای فراساحلی فرانسه بسیار زیاد خواهد بود.

طبق آخرین گزارش های به دست آمده در روز یکشنبه، مادرن اکسپرس تا حوالی ۱۰۰ کیلومتری از سواحل جنوب غرب فرانسه در حد فاصل «بوردو» و «بیاریتز» پیش رفته است.

در سال ۲۰۰۲ نیز، وقوع حادثه ای مشابه موجب واژگونی یک کشتی باری در ساحل شمالی اسپانیا و نشت ۵۰ هزار تن نفت به داخل دریا شد.