زنگ انقلاب در ۴۲۰۰ مدرسه لرستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه استان لرستان نواخته شد و این مراسم نیز در مرکز لرستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، معاون اقتصادی و منابع انسانی استانداری لرستان، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در مدرسه امیر کبیر برگزار شد.

گودرز کریمی فر مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه امروز زنگ انقلاب در چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه لرستان همزمان با سراسر کشور به صدا درآمد اظهار داشت: ویژگی های خاص انقلاب اسلامی ایران موجب شده که این انقلاب از سایر انقلاب های دنیا متمایز باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران موجب تقویت باورهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و ... در کشور شد عنوان کرد: ارتقا جایگاه فرهنگی، اجتماعی و خودباوری جوانان ایران اسلامی انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلاب ها متمایز کرده است.