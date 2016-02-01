موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعت کار بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی کلیات لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در دستور کار مجلس قرار گرفت.

مخالفان کلیات این لایحه معتقد بودند به جای کاهش ساعات کار زنان باید از طریق نظام تامین اجتماعی، زنان دارای شرایط خاص مورد حمایت قرار گیرند. علاوه بر این معتقد بودند تصویب این لایحه موجب کاهش درصد مشارکت بانوان در اشتغال شده و به جامعه بانوان آسیب وارد می شود.

اما موافقان کلیات این لایحه معتقد بودند کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص باعث کاهش بهره وری آنها نمی شود بلکه در بلندمدت بهره وری شغلی آنها را افزایش می دهد.

در پایان نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۲۷ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، ساعات کاری هفتگی بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلای به بیماری صعب العلاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی، به درخواست متقاضی و تائید مراجع، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود.