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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

تئاتری‌ها امروز به احترام استاد صغیری در تالار وحدت می ایستند

بوشهری ها نامزد دریافت ۳ جایزه در بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر

بوشهری ها نامزد دریافت ۳ جایزه در بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر

بوشهر - تئاتر بوشهر نامزد دریافت سه جایزه در بخش مسابقه «بین الملل» سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا بهرام‌نژاد برای طراحی پوستر و بروشور، وفا مظفری برای طراحی گریم و احمد حمیدیان آهنگ ساز و سرپرست گروه موسیقی نمایش «مجلس قربانی سنمار» نامزد دریافت جایزه از سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شدند.

نمایش «مجلس قربانی سنمار» اثر مانای استاد بهرام بیضایی توسط شیما جوادپور در گروه «گلینا» تولید و به عنوان كار برگزیده استان بوشهر در بخش مسابقه بین الملل سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در چهارم بهمن ماه در تالار قشقایی به روی صحنه رفت.

دکتر مسعود دلخواه، دکتر فریندخت زاهدی، جرزی لمون آبه، اشتفان اشمید که و الگ لووسکی اعضای گروه ارزیابی و داوری بخش مسابقه تئاتر بین الملل سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر بودند كه ساعتی قبل اسامی نامزدهای این بخش از جشنواره را اعلام كردند.

پوریا بهرام نژاد برای طراحی پوستر و بروشور، وفا مظفری برای طراحی گریم و احمد حمیدیان آهنگ ساز و سرپرست گروه موسیقی نمایش «مجلس قربانی سنمار» هر سه هنرمند بوشهری هستند كه كاندید دریافت جایزه از بخش بین الملل سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر هستند.

اسامی برگزیدگان نهایی این بخش ها در مراسم پایانی جشنواره که ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه دوشنبه ۱۲ بهمن ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود اعلام خواهد شد.

همزمان با مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مراسم بزرگداشت استاد صغیری در تالار وحدت برگزار خواهد شد و از وی به همراه منیژه محامدی و بهزاد قادری تجلیل بعمل می آید.

صغیری یكی از چهره های ماندگار هنر و فرهنگ استان بوشهر است كه امسال موفق به دریافت مدرك درجه یك هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

ایرج صغیری صغیری آیینه تمام نمای فرهنگ آیینی جنوب ایران است كه تمام زندگی خود را فدای هنرش كرده است.

کد مطلب 3038965

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