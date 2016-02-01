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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۲

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

۸۰ حافظ قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۸۰ حافظ قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکرد - رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری از شناسایی ۸۰ حافظ قرآن در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهدی پرتوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۰ حافظ قرآن در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است، عنوان کرد: طی بررسی های انجام شده در ادارات مرتبط با فعالیت های قرآنی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف، آموزش و پرورش و... توانسته ایم  ۸۰ حافظ قرآن در چهارمحال و بختیاری شناسایی کنیم.

وی افزود: طی برگزاری برنامه های مختلف قرآنی و طرح های حفظ قرآن در استان، حافظان قرآن در استان طی سال های آینده به بیش از ۲۵۰ نفر خواهند رسید.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون در حوزه حافظان جزء های قرآن، در استان چهارمحال و بختیاری حافظان بسیاری وجود دارد.

وی عنوان کرد: عیسی خورشیدی یکی از حافظان برجسته استان  چهارمحال و بختیاری است که در مسابقات بین المللی توانسته مقام برتر و اول را کسب کند و یکی از توانمندترین حافظان قرآن استان است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون به دنبال ساماندهی محافل خانگی قرآن در استان هستیم.

کد مطلب 3038969

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