۱۰۰ میلیارد تومان پروژه کلنگ زنی و افتتاح می شود

حمید ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان رفسنجان از دوران انقلاب تا امروز نقش مهمی در کشور ایفا کرده و شخصیت های بارزی در این شهرستان پرورش یافته اند.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان بیش از ۹۴۰ شهید بزرگوار را تقدیم نظام کرده است، افزود: مردم رفسنجان با ایجاد باغات پسته و استحصال آب از اعماق زمین بزرگترین جنگل مصنوعی مثمر دست کاشت جهان را ایجاد کرده اند.

ملانوری از رتبه برتر رفسنجان در بحث امور خیریه خبر داد و افزود: خدمات صورت گرفته در نام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل قیاس با دوران پیش از انقلاب نیست.

فرماندار رفسنجان از فعالیت ۱۱ واحد دانشگاهی با حضور ۲۵ هزار دانشجو در این شهرستان خبر داد و گفت: خدمات در روستاها نیز در حال انجام است و کم و کاستی هایی موجود در حال برطرف شدن است.

رفسنجان یکی از بحرانی ترین دست های آبی کشور

وی با اشاره به اینکه رفسنجان یکی از بحرانی ترین دشت های آبی کشور به شمار می رود، اظهار کرد: بحران آب، خشکسالی و کیفیت پایین آب باعث کاهش تولید محصول شد.

ملانوری ادامه داد: امروز در تلاشیم با استفاده از منابع داخلی، بهره برداری از معادن و ظرفیت های گردشگری و ایجاد واحدها صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در راستای نجات منطقه از اقتصاد تک محصولی گام برداریم.

فرماندار رفسنجان با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی ادامه داد: طی دو سال گذشته در قالب این طرح چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری با بخش خصوصی منعقد شد این در حالیست که طی ۱۰ سال گذشته میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اجرایی شدن ۱۶۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری

وی از اجرایی شدن بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان این تفاهم نامه ها خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برخی از آنها به بهره برداری رسیده و برخی دیگر نیز تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

ملانوری تصریح کرد: برگزاری محافل قرآنی، جشن های فرهنگی هنری، نمایشگاه های توانمندی های بانوان و ظرفیت های شهرستان رفسنجان و برنامه های فرهنگی ورزشی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه فجر است.

وی از کلنگ زنی و بهره برداری از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در این ایام خبر داد و افزود: این پروژه ها در حوزه بهداشت و درمان، واحدهای صنعتی، برق، آب و مناطق گردشگری است.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: در طول سال های گذشته شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بوده ایم و امسال نیز مردم رفسنجان با حضور در این جشن ملی مقدمات خلق حماسه سیاسی با حضور پررنگ در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را فراهم می کنند.