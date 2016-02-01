به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراكز فرهنگی هنری منطقه نوزده؛ سعید رنجبریان رییس فرهنگ‌سرای مهر به تشریح ویژه برنامه «روزی با خانواده» در قالب‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی پرداخت.

وی از جمله اهداف و ماموریت این برنامه‌ به تحکیم بنیان خانواده و اعتلای آن اشاره کرد و توضیح داد: بسترسازی خانواده برای رسیدن به جامعه ای مطلوب، آگاه سازی جوانان در تکریم خانواده، فراهم آوردن زمینه‌های گسترش فضایل اخلاقی در خانواده و جامعه، ایجاد شور و نشاط در میان اعضای خانواده، الگوسازی برنامه‌های فراگیر جریان‌ساز و محتوامحور با اثرگذاری بالا بر مخاطب از جمله رویکردهای این برنامه است.

رییس فرهنگسرای مهر به برپایی ۱۵ غرفه‌ فرهنگی و هنری در این برنامه اشاره کرد. این غرفه‌ها شامل بازی‌های بومی و محله‌ای، شادی و نشاط، برگزاری مسابقات متنوع ویژه خانواده‌ها، نمایش عروسکی ویژه کودکان، تئاتر خیابانی و موسیقی سنتی، عکاسی، طریق الشهدا، پازل ایران، نگارگذر، رادیو خانوده، ترافیک محله است.

سعید رنجبریان، با تاکید بر اینکه، جایگاه معنوی خانواده به عنوان تأثیرگذارترین نهاد تربیتی در پرورش سرمایه‌های انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. توضیح داد: سلامت اجتماعی و صلابت هر جامعه‌ای مرهون وجود خانواده‌های سالم و با تقواست.

به گفته مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۹، اهمیت این موضوع در آموزه های دین مبین اسلام نیز با رعایت مکارم اخلاقی به عنوان رمز تعالی انسانی و عاملی در راستای حفظ امنیت روحی و روانی آحاد جامعه تبلور یافته است.

رییس فرهنگسرای مهر خاطرنشان کرد: آنچه که بیش از همه در توصیه های قرآنی و سخنان گهربار ائمه معصومین علیهم السلام سفارش مؤکد شده؛ جایگاه نهاد خانواده، نقش تربیت در بنیان خانواده و رعایت تکریم و حفظ حرمت سالمندان و خردمندان به عنوان بزرگان خانواده و اجتماع بوده است.

ویژه برنامه «روزی با خانواده» ۱۶ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در بوستان ولایت برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شركت در این ویژه برنامه می‌توانند به ورودی شماره ۲ بوستان ولایت واقع در میدان بهمن، اتوبان شهید تندگویان مراجعه كنند و یا جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن‌: ۵۵۰۳۳۹۰۰ تماس بگیرند.