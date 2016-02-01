۵۴ شبکه مراقبت برای مبارزه با آفت غلات در سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح دوشنبه در جلسه ستاد کنترل عوامل خسارتزای غلات استان سمنان در سازمان جهاد کشاورزی استان، افزود: برای برداشت محصول با کیفیت و بدون آفت، مبارزه با عوامل خسارت زا به خصوص سن غلات با جدیت در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی گفت: برای موفقیت در اجرای این امر لازم است جلسات ستاد مبارزه با عوامل خسارتزا به صورت مستمر تشکیل و تمام امور را رصد و پیگیری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بر آمادگی کامل ناوگان مبارزه، حضور مستمر اعضاء شبکه های مراقبت در مزارع به خصوص در ایام تعطیلات سال نو، تامین و تدارک نهاده ها به اندازه کافی، جدی گرفتن مباحث تغذیه برای افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید و دخیل کردن بخش تحقیقات در امور مربوط به تغذیه تاکید کرد.

حسین اصغری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: بر اساس داده های هواشناسی، وضعیت بارش ها، تغییرات دما، بررسی وضعیت زمستان گذرانی سن، برداشت محصول باکیفیت و سالم، مبارزه با سن غلات در سال جاری از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای مبارزه با عوامل خسارتزا، تشکیل ۵۴ شبکه مراقبت خصوصی و دولتی، میزان تراکم و وزن سن در مناطق زمستان گذرانی، تهیه و تدارک سموم و مبارزه باعلف های هرز ارائه کرد.

عباس مشیریان گفت: در سال گذشته درسطح ۲۸ هزار و ۳۲۰ هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان با سن غلات و در ۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار با علف های هرز مبارزه شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز اولویت ما مبارزه اصولی و دقیق با سن مادری برای کاهش خسارت و جمعیت پوره است و کم یا زیاد بودن سطوح مبارزه ملاک برتری استان نخواهد بود.

توجه جدی برای خرید گندم از طریق شبکه دولتی، خرید بر اساس میزان پروتئین، مبارزه دقیق با سن و علف های هرز، برنامه ریزی برای به حداقل رساندن خسارت به غلات، تفکیک مناطق برای حضور کارشناسان، تغذیه مناسب مزارع بذری نیز مواردی بود که در این نشست به آن اشاره شد.