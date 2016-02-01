وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی طی سفر امروز خود به قم که در اولین روز از دهه مبارکه فجر انجام شد، علاوه بر افتتاح پروژه‌های مخابراتی و بازدید از برخی پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با مراجع عظام تقلید این شهر دیدار دارد.

وی صبح امروز در ابتدای ورود به قم با سفر به روستای ملک آباد از پروژه اتصال ۱۱۰ روستای بالای ۲۰ هزار خانوار این استان به اینترنت پرسرعت بهره‌برداری کرد.

توسعه شبکه نسل سه و چهار همراه اول و ایرانسل، افزایش پوشش ارتباطی استان قم توسط شرکت رایتل از دیگر پروژه‌هایی است که با سفر محمود واعظی به قم افتتاح می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه قم پیرامون امنیت شبکه امضا خواهد کرد.

واعظی همچنین در سفر خود به قم با مراجع تقلید این شهر دیدار می‌کند که طبق اعلام صورت گرفته دیدار با آیات عظام جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی از جمله برنامه‌های امروز وی است.