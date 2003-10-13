توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل زمينه ساز گسترش مبادلات تجاري و بازرگاني است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در نخستين همايش روساي مراجع دريايي كشورهاي عضو اكوبا بيان اين مطلب گفت: موقعيت ممتاز جغرافيايي و استراتژِك ايران در منطقه ودر كريدور حمل و نقل شمال- جنوب و دالان سراسري آسيا-اروپا و مناسب بودن اين مسير ترانزيتي در راستاي برقراري ارتباطات و مناسبات داخلي و منطقه اي از مزايا و ظرفيتهاي حمل و نقلي و ترانزيتي كشور است.

احمد دنيا مالي تقويت و توسعه همكاري ها و مناسبات دريايي- بندري با دول عضو اكو، فعال كردن بنادر تجاري در سواحل جنوبي و شمالي كشور و بهبود و توسعه كيفي و كمي فعالي ها و خدمات بندري و دريايي اين بنادر، همكاري كشورهاي ساحلي در زمينه افزايش ضريب ايمني كشتيراني و دريانوردي در درياي خزر، همكاري كشورهاي ساحلي در زمينه استفاده موثر از ظرفيت هاي ناوگان تجاري، تشويق شركتهاي سرمايه گذار به انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي دريايي و بندري، همكاري و مشاركت كشورهاي عضو اكو در فعال سازي كريدورحمل و نقل شمال- جنوب را از اهداف سازمان بنادر و كشتيراني در توسعه و گسترش مناسبات و همكاريها با كشور هاي عضو اكو ذكر كرد.

وي افزود: تعرفه هاي حقوق، عوارض و هزينه هاي بندري بر كشتي و كالا، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بندري كه در حال حاضر از سه منطقه ويژه خرمشهر، بوشهر و انزلي در حال بهره برداري بوده و زيرساخت هاي دو منطقه ديگر شهيد رجايي و اميرآباد با سرمايه گذاري بالغ 600 ميليون دلار در حال توسعه است، طراحي و اجراي پروژه هاي راهبردي حمل و نقلي را از عملكرد سازمان بنادر و كشتيراني برشمرد.

وي طراحي، اجرا و تقويت روند خصوصي سازي بنادر وكشتيراني را از جمله اهداف راهبردي و كلان سازمان بنادر و كشتيراني ذكر كرد.

دنيا مالي واگذاري بيش از 17 ترمينال به شركتهاي فعال بخش خصوصي به صورت قراردادهاي 10 ساله به همراه واگذاري كليه تجهيزات غير استراتژيك به ارزش 118 ميليارد ريال و تامين تجهيزات لازم توسط بخش خصوصي به ارزش 165 ميليارد ريال در طول مدت قرار داد را از جمله فعاليت هاي سازمان بنادر و كشتيراني عنوان كرد.

به گفته وي، تكميل حوضچه شماره دو و سه بندر شهيد رجايي با اختصاص هزينه اي بيش از 500 ميليون دلار، بازسازي تاسيسات و تجهيزات بنادر تجاري با اختصاص 400 ميليون دلار، ساخت سيلوي غلات در بنادر، احداث و بهره برداري از اسكله هاي 120 تني براي پهلو دهي كشتيهاي سايز بزرگ، تعميق بستر براي پذيرش كشتيهاي سايز بزرگ از جمله اقدامات مهم براي افزايش ظرفيت بنادر تجاري ايران با استفاده از بكارگيري شيوه هاي مناسب در راستاي افزايش توان رقابتي است.

وي چهار بانده كردن راه قزوين-رشت-انزلي-آستارا، آغاز ساخت اتوبان قزوين- رشت، مطالعه و احداث راه آهن قزوين-رشت-انزلي- آستارا و ساخت و بهره برداري از اسكله رو-رو ريلي اميرآباد را از طرحهاي حمل و نقلي در دست اقدام ذكر كرد