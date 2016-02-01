فاز دوم رتبه بندی معلمان از سال ۹۵ آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهرری که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش باید دوره هایی را بگذرانند.

وی افزود: ۵۰ درصد هزینه های این دوره توسط آموزش و پرورش و ۵۰ درصد آن توسط دانشجویان پرداخت می شود اما تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا شرکت کنندگان در این دوره مشکلی در این زمینه نداشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: وام هایی برای دانشجویان درنظر گرفته شده تا از طریق بانک پرداخت شود تا شرکت کنندگان در این دوره آرامش خاطر بیشتری داشته باشند.

فانی با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان در مهرماه امسال گفت: طرح رتبه بندی معلمان و فرهنگیان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز می شود و تلاش داریم تا به بهترین شکل طرح رتبه بندی معلمان را اجرایی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: پیگیر هستیم تا طرح رتبه بندی معلمان برای پرسنل اداری آموزش و پرورش نیز اجرایی شود و در این زمینه مذاکراتی انجام شده است.