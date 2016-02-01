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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۳۹

وزیر کشور آلمان راهی افغانستان می شود

وزیر کشور آلمان راهی افغانستان می شود

وزیر کشور آلمان به منظور دیدار با مقامات افغانستان و بازدید از کمپ پناهجویان در این کشور به کابل می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، «توماس دی‌مایزیره» وزیر کشور آلمان در نظر دارد در این سفر علاوه بر بازدید از کمپ پناهجویان با برخی از مقامات افغانستان نیز دیدار و گفتگو کند.

دولت آلمان درصدد کاهش آمار مهاجرت از افغانستان بوده و برای ماندن شهروندان این کشور در سرزمین خود در تلاش است.

این در حالی است که پیشتر وزیر دفاع آلمان اعلام کرده بود: تمدید حضور نظامی ناتو در افغانستان برای پشتیبانی و حمایت بیشتر نظامیان افغان و تسریع در برقراری ثبات در این کشور است.

آلمان به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در افغانستان، خواهان برقراری هر چه سریعتر صلح در این کشور است.

کد مطلب 3039028
شقایق لامع زاده

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