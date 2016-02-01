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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

زین الدین زیدان:

رونالدو به منتقدان ثابت کرد درباره وی اشتباه می کنند

رونالدو به منتقدان ثابت کرد درباره وی اشتباه می کنند

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید گفت کریستیانو رونالدو ثابت کرده که منتقدان در خصوص وی اشتباه می‌کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب با درخشش رونالدو موفق شد اسپانیول را با شش گل شکست دهد. سه گل از شش گل رئال را رونالدو به ثمر رساند.

تعداد گل‌های رونالدو در لالیگا در این فصل از رقابتها به ۱۹ گل رسیده یعنی همان تعدادی که لوییس سوآرس به ثمر رسانده است. 

زیدان در نشست خبری گفت: ما به گلزنی رونالدو به تعداد بالا عادت کرده ایم. اگر او سه گل نزند در چشم بعضی عملکردش خوب به حساب نمی آید. 

سرمربی رئال افزود: همیشه همینطور بوده است. ما به گل های زیاد این بازیکن عادت کرده ایم. او بلندپرواز است. ضمن اینکه در کار دفاعی هم خیلی کمک می کند. 

 

کد مطلب 3039031

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