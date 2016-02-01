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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

در نخستین روز از دهه فجر؛

مزار شهدا در گیلان گلباران شد

مزار شهدا در گیلان گلباران شد

رشت- همزمان با فرا رسیدن ۱۲ بهمن ماه و آغاز دهه فجر، مزار شهدا در جای جای گیلان گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلباران مزار شهدا در شهر رشت صبح دوشنبه و با حضور جمعی از مسئولان استان و اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده های معظم شهدا برگزار شد.

در این مراسم که با رژه موتورسواران، پرواز پاراگلایدر و اجرای سرود همراه بود، مردم و مسئولان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

همچنین این مراسم در سایر شهرستان های استان نیز با شور خاصی اجرا شد.

گلباران مزار شهدا در انزلی

برنامه های دهه فجر امسال در شهرستان انزلی نیز با دیدار امام جمعه این شهرستان با مسئولان نظامی، انتظامی، شهری و اقشار مختلف مردم در مصلای این شهرستان آغاز شد.

همچنین گلزار شهدای انزلی با نواخته شدن موسیقی های انقلابی، گلباران شد.

در این مراسم دانش آموزان و اقشار مختلف مردم شعار الله اکبر و اشعار انقلابی را همخوانی کردند.

همچنین همزمان با لحظه ورود امام خمینی (ره) به کشور، سوت کشتی ها در بندر انزلی نیز به صدا در آمد.

رژه موتور سواران نیروهای انتظامی و نظامی از مسیر مصلا تا مزار شهدا نیز از جمله برنامه های یوم الله ۱۲ بهمن در شهرستان بندر انزلی بود.

کد مطلب 3039076

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