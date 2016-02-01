به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ شهرام مقدم افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برگزاری مسابقه بین حیوانات و آزار و اذیت آنها توسط عده ای و درخواست دستگاه قضا در این خصوص، رسیدگی به موضوع در دستور كار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی خاطر نشان كرد: در پی این اقدام غیر انسانی و غیر اخلاقی تعدادی از افراد دخیل در این امر در سطح استان شناسایی و به مقر پلیس دعوت و از آنها تعهد اخذ شد تا از تكرار اینگونه اقدامات خوداری كنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: پلیس با كسانی كه اقدام به آزار و اذیت حیوانات كنند برخورد قانونی و جدی خواهد كرد.

مقدم با بیان اینكه ائمه معصومین (ع) نیز انسان را از آزار هر حیوان و جانداری نهی كرده اند، گفت: به این افراد نیز توصیه می كنیم از این اقدامات غیر انسانی پرهیز كرده و پلیس نیز در حیطه قوانین و وظایف خود با آنان برخورد خواهد كرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینكه رسول خاتم (ص) نیز انسان ها را از به جانِ هم انداختن حیوانات نهی کرده است، گفت: از مردم نیز درخواست داریم از حضور در چنین مكان هایی خوداری كنند.

كلاهبرداری از خدمات بیمه با شكستن ساختگی دست و پا

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر نیز از دستگیری دو متهم كه با شكستن دست و پای خود اقدام به كلاهبرداری از خدمات بیمه می كردند خبر داد.

سرهنگ برزو مهدیخانی افزود: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی درباره این كه دو نفر به هویت های « الف . خ » و « پ . ح » با صحنه سازی های غیر واقعی و از پیش طراحی شده به صورت زیركانه و فریبكارانه از خدمات بیمه كلاهبرداری می كنند موضوع در دستور كار این پلیس قرار گرفت .

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد كه این دو متهم با شكستن دست و پا و آسیب رساندن به خود از خدمات بیمه حوادث و شخص ثالث شهرستان ابهر مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال كلاهبرداری كرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر عنوان داشت: سرانجام با اقدامات ویژه و تخصصی كارآگاهان و تلاش شبانه روزی آنان این دو متهم شناسایی و دستگیر شدند.

مهدیخانی با بیان اینكه متهمان در اعترافات خود به كلاهبرداری ۷۰۰ میلیون ریالی از خدمات بیمه اعتراف كردند، گفت: این متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.