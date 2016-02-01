عبدالله عبدالله با «نارندرا مودی» دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نخستین روز سفرش به هند امروز با «نارندرامودی» نخست وزیر هند در دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد.

دفتر ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با انتشار این خبر اعلام کرد: عبدالله در این ملاقات از کمک‌های اقتصادی و نظامی هندوستان برای افغانستان قدردانی نموده است.

عبدالله در این دیدار بیان داشته است: روابط میان دو کشور دوست و برادر افغانستان و هند مستحکم و پایدار است و باید روابط و همکاری‌ها میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

وی ضمن اشاره به عملی شدن مفاد توافقنامه استراتژیک میان کابل- دهلی نو، خاطر نشان ساخت که افغانستان آمادگی همه جانبه در این راستا دارد.

در همین حال نخست وزیر هند در صحبت‌های خود همچنین بر استحکام و تقویت روابط میان دو کشور تاکید نمود و آمادگی کشورش را برای همکاری با افغانستان در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی ابراز داشت.

بنابر این گزارش، در این نشست، همکاری سه جانبه میان هند، افغانستان و ایران در استفاده از بندرچابهار و چالش‌ها و فرصت‌های منطقه ‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

لازم به ذکر است؛ در پايان نشست و با حضور عبدالله عبدالله و نخست وزير هند موافقتنامه لغو روادید سياسي ميان دو كشور ميان سفراي هند و افغانستان به امضا رسید.