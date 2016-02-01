پیام انقلاب اسلامی وحدت و برادری مسلمانان است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، گفت: ۱۲ بهمن در ذهن ملت ما روز بزرگی است چرا که مردم در این روز به آرزوی دیرینه خود دست یافتند و همه شرارت دشمن به ناامیدی تبدیل شد.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان افزود: چشم ملت ایران به امامشان روشن شد و تدبیر، دوراندیشی، خردمندی امام همه دسیسه دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی تصریح کرد: تمام استکبار جهانی در تلاش بودند که امام به ایران نیاید اما اندیشه امام (ره) باعث شد به ایران بیاید و ایران را امید و حیات دوباره ببخشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با بیان اینکه دهه فجر برای مردم ایران دهه شیرین امیدواری و پیروزی دین بر کفر بود، گفت: دهه فجر این پیام بزرگ را به تمام ملت‌ها مخصوصاً جهان اسلام اعلام کرد که اگر ملتی اراده کند و از رهبری خود خود پیروی کند پیروزی را به آغوش می‌کشد.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: ملتی که اختلاف نداشته باشد و از رهبری عادل پیروی کند برهر دشمنی پیروز خواهد بود.

وی با بیان اینکه در این روز آمریکای جنایتکاربرای همیشه با ایران خداحافظی کرد، گفت: روز ۱۲ بهمن و ورود امام به ایران باعث شد دشمنان دندان طمع را بکشند و هیچ فرصتی برای بازگشت نداشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهارکرد: ملت ایران با وحدت، تکیه بر ایمان و پیروی از رهبر اندیشمند این پیروزی را به دست آورد و پیام این پیروزی این است که ادامه پیروزی و استمرار آن مرهون ایمان و پیروی از رهبری است.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه برای همه ملت‌های مستضعف مشخص شده است که ما مدافع مظلومان و مخالف زورگویان هستیم و افزود: مردم ما با استقبال از امام راحل یک شکوه خلق کردند و نهضتی را به نتیجه رساندند.

وی با اشاره به حضور مردم در فرودگاه در این روز گفت: مردم با حضورشان در مراسم استقبال یک نه بزرگ به استکبار جهانی دادند و نشان دادند که به آزادی رسیدند و آن را از دست نخواهند داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی افزود: پیام ملت بزرگ ایران برای سایرملت های مسلمان این است که متحدباشند، پیمان داشته باشند و حول محور رهبری بچرخند.