الهام ابراهیم تهیه کننده مسابقه «مسیر پرواز» که اولین قسمت آن اواخر بهمن از شبکه آموزش پخش می شود درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه با رویکردی علمی، آموزشی و سرگرمی در پنج مرحله طراحی شده به این صورت که ۲ مرحله اول سوالات عمومی و هوش پرسیده می شود و هرچه جلوتر می رویم سوالات تخصصی تر خواهد شد. این مسابقه در استودیویی با دکوری بسیار متفاوت از آنچه تا کنون در برنامه های تلویزیونی دیده شده روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت.

وی افزود: در این مسابقه شرکت کنندگان از امتیازهای یکدیگر آگاه نمی شوند و در مرحله سوم با دعوت آنها به جایگاه از ایشان خواسته می شود خودشان موقعیت‌شان را نسبت به رقبا شناسایی کنند و هر کس که به نظر خودش امتیاز پایین تری دارد از گردونه رقابت خارج شود. در واقع شرکت کنندگان به این طریق اعتماد به نفس شان را محک می زنند و در این لحظه دوربین برای نمایش احساس شان چهره هر یک را نمایش می دهد.

ابراهیم با اشاره به اینکه شرکت کننده ای که به زعم خود کمترین امتیاز را کسب کرده از مسابقه خارج می شود، بیان کرد: اگر فرد وضعیت خود را درست پیش بینی کرده باشد می تواند به مسابقه ای دیگر رفته و جایزه بگیرد ولی اگر نادرست باشد هیچ امتیاز و جایزه ای به او تعلق نخواهد گرفت. اعتماد به نفس شرکت کنندگان در این بخش بسیار حائز اهمیت است چون سرنوشت شان در این مسابقه بسیار منوط به همین نکته خواهد بود.

این تهیه کننده گفت: این روزها که در مرحله ضبط برنامه هستیم یکی از شرکت کنندگان علی رغم اینکه امتیازش از همه شرکت کنندگان بیشتر بود و پاسخ درستی برای همه سوالات داشت اما به خاطر کمبود اعتماد به نفس خودش را مردود کرد و از مسابقه خارج شد. این شرکت کننده در فضای پشت صحنه که بخشی از آن نیز در برنامه پخش خواهد شد از نتایج درست آگاه می شود. درباره این شرکت کننده نکته جالب این بود که تا پایان مرحله پنجم این دوره، هیچ یک از شرکت کنندگان امتیازشان به او نرسید.

وی با ذکر اینکه این مسابقه روزانه پخش می شود، ادامه داد: برنده هر روز در مسابقه آخر هفته شرکت می کند و برنده هفته به مرحله برندگان ماه راه پیدا می کند و این مراحل تا فصل و سال ادامه دارد و در هر مرحله جوایزی اهدا می شود. به برنده نهایی که پس از ۳۰۰ قسمت به عنوان برنده سال مشخص می شود، یک ماشین شاسی بلند یا مطابق آن شرایط بورس تحصیلی تعلق می گیرد.

وی درباره فراخوان و چگونگی حضور شرکت کنندگان توضیح داد: شرکت کنندگان این مسابقه که برای دانش آموزان سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی طراحی شده است بر اساس تعامل شبکه آموزش سیما با آموزش و پرورش انتخاب می شوند و برترین دانش آموزان از بهترین مدارس بر حسب رتبه گزینش خواهند شد. انتخاب عنوان «مسیر پرواز» در واقع برگرفته از شرایط سنی شرکت کنندگان است و عنوان پرواز به منزله جهش به سمت مرحله مهمتری چون دانشگاه انتخاب شد.