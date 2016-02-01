سهم قانونی بخش سلامت از هدفمندی پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال ملی موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد درباره بی عدالتی در توزیع منابع و امکانات نظام سلامت، گفت: بی عدالتی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر کسی پوشیده نیست و مراکز استانها نسبت به مناطق روستایی و محروم حتماً برخوردارتر هستند.

وی ادامه داد: اگرچه شاهد بی عدالتی در توزیع امکانات و رشته های تحصیلی و منابع هستیم، اما در ۳۷ سال اخیر تلاش شده است تا بهترین شیوه در توزیع امکانات دنبال شود.

وزیر بهداشت با اشاره به سوال نماینده بجنورد درباره نابسامانی امکانات بهداشتی و درمانی در خراسان شمالی، گفت: اگر جمعیت ایران را ۷۷ میلیون نفر و جمعیت خراسان شمالی را ۷۵۰ هزار نفر یعنی کمتر از یک درصد در نظر بگیریم، در سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات بهداشتی و درمانی شهری در کشور توزیع شده که سهم این استان ۸ دهم درصد بوده است.

هاشمی گفت: اعتبارات روستایی اختصاص یافته به این استان نیز ۱.۵۶ بوده است. همچنین از مجموع ۱۸ هزار خانه بهداشت در کل کشور، ۳۰۲ واحد در خراسان شمالی مستقر است.

وی با اشاره به وجود ۸۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور گفت: از این میزان سهم خراسان شمالی ۸۵۰ تخت معادل ۱.۱ درصد است. تعداد کل تخت های در دست استقرار در کشور نیز ۱۱ هزار تخت است که سهم خراسان شمالی ۰.۹ درصد است.

سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها مطابق قانون پرداخت نشده

وزیر بهداشت در ادامه با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط برخی بخش ها گفت: مجلس راجع به بیمه ها، قانون تصویب کرده است که دو هفته پس از ارائه خدمت باید پول بخش سلامت را بدهند. اما ۷ الی ۸ ماه گذشته و هنوز این پول را نداده اند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: از منابع هدفمندی یارانه ها نیز مطابق قانون سهم بخش سلامت را نداده اند. در نتیجه ما در مقابل پرستاران و پزشکان، روسیاه هستیم.

وی با بیان اینکه در نقد امور باید منصفانه عمل کنیم، گفت: آیا زمانی که نفت ۱۳۰ دلار بود با الان که دولت با نفت کمتر از ۳۰ دلار کشور را اداره می کند، یکی است؟

به معاونان من تهمت نزنید

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به بخشی از سخن نماینده سوال کننده که به درآمد ۸۰ میلیون تومانی معاون وزیر بهداشت اشاره کرده بود، گفت: معنی این حرف آن است که اگر چنین چیزی صحت نداشته باشد، باید در پیشگاه خدا پاسخ بدهید، بنابراین تهمت نزنید.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: اگر معاونان من در بخش خصوصی بودند، می توانستند درآمد بالایی داشته باشند، اما همه چیز را در طبق اخلاص گذاشتند و آمدند به مردم خدمت کنند، همانطور که شما نیز می توانستید درآمد بالایی داشته باشید اما به مجلس آمدید تا به مردم خدمت کنید.

وی در پایان با بیان اینکه تخلف در میان پزشکان را انکار نمی کنم و البته در میان همه اقشار متخلف وجود دارد، گفت: توجهی به آمار آسیب های اجتماعی که معاون اجتماعی وزیر کشور در مجلس ارائه کرد بیندازید تا متوجه شوید نگاه مردم به گروه های مختلف از جمله پزشکان چگونه است.