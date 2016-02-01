مصرف ۸ میلیون متر مکعب گاز در زنجان طی ۲۴ ساعت

سید سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان مصرف گاز طی ۲۴ ساعت گذشته در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی هشت میلیون ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز در استان مصرف شده است.

وی گفت: در این میان مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از۲۰ درصد رشد داشته است.

عسگریان تاکید کرد: ۲۷۰ هزار مشترک گاز در استان زنجان داریم که این میزان مشترک ۳۲۰ هزار خانوار را شامل می شود.

وی تصریح کرد: در استان زنجان ۲۵۲ هزار مشترک خانگی، ۱۸ هزار مشرک صنعتی و ۹۳۵ مشترک تجاری داریم که در این میان بخش خانگی بیشترین مصرف گاز را در استان به خود اختصاص می دهد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه در فصل زمستان مشترکان خانگی و تجاری بیشترین مصرف گاز را دارند، افزود: در فصل تابستان مشترکان صنعتی بیشترین مصرف گاز را به خود اختصاص می دهند.

عسگریان از افتتاح ۲۳ طرح گازرسانی روستایی و كلنگ زنی ۲۰ طرح در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: در این راستا چهار هزار و ۳۹۰ خانوار روستایی از گاز بهره مند می شوند.

وی افزود: با افتتـاح این طرح هـا تعـداد روستـاهـای بهره مند از گاز طبیعی زنجان به ۳۱۷ روستا می رسد و ۶۱ درصد روستاهای استان تحت پوشش گاز قرار می گیرند.

۹۷.۴ درصد از جمعیت شهری استان زنجان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.