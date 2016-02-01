به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رئوفی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در آبادان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل معمار کبیر انقلاب و شهدای انقلاب و تبریک آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: شهدای با تقدیم خون خود سبب بقا و پایداری نظام جمهوری اسلامی شدند.

وی افزود: عظمت انقلاب شکوهمند ایران اسلامی که با راهنمایی امام راحل(ره) شکل گرفت با گذشت ۳۶ سال از آن زمان هنوز پابرجا و استوار است.

رئوفی اظهار کرد: پیشرفتهایی را که ملت ما در عرصه های مختلف اعم از علمی، نظامی و غیره کسب کرده اند مشخص است و بایستی برای نسلهای فعلی که آینده سازان مملکت و ادامه دهندگان راه انقلابند، بیان شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان با اشاره به برگزاری همه ساله آئین های ویژه به منظور پاسداشت انقلاب عظیم اسلامی در سطح شهرها و روستاها تصریح کرد: به همت کمیته های هفته گانه ستاد دهه فجر شهرستان برنامه های خاصی در قالب ۱۰۴ برنامه جهت اجرا طراحی و برنامه ریزی شده است.

رئوفی ضمن تاکید بر همراهی مردم و مسئولان در اجرای باشکوه برنامه های ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان یادآور شد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که دو هفته پس از آن موضوع انتخابات را در پیش داریم.

وی گفت: ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی در میان مردم بستر ساز حضورپرشورتر و گسترده تر مردم در راهپیمایی و در تعاقب آن در انتخابات خواهد شد.

رئوفی افزود: طبق برنامه ریزهای انجام شده راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال در آبادان در ساعت ۱۰ صبح از مقابل کتابخانه ثامن الائمه (خیابان یک احمد آباد) به سمت مصلی نماز جمعه انجام می شود.