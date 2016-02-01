قدمگاه ورود امام (ره)‌ به میهن در قزوین گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین گلباران قدمگاه ورود امام خمینی به میهن صبح دوشنبه در گلزار شهدای قزوین برگزار شد.

در این مراسم آیت الله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی قزوین، فریدون همتی، استاندار قزوین، احسان‌الله لنکرانی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، حجت‌الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی دیگر از مسئولین استانی حضور داشتند.

مردم ایران باید قدردان ایثارگران انقلاب باشند

آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ قزوین در این مراسم گفت: مردم ایران بایستی قدردان ایثارگران انقلاب اسلامی باشند و در حفظ و احیای اهداف انقلاب تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه با ورود امام، انقلاب اسلامی در ایران ایجاد و حکومت طاغوت برچیده شد، گفت: مردم ایران بایستی قدردان ایثارگران انقلاب اسلامی باشند و در حفظ و احیای اهداف انقلاب تلاش کنند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه در دوران انقلاب اسلامی هیچ قدرتی نتوانست مانع تشکیل انقلاب شود، افزود: امروز نیز بعد از گذشت سی و هفت سال از پیروزی انقلاب، هیچ کشور قدرتمندی نمی‌تواند خدشه‌ای به نظام ما وارد کند.

آیت الله عابدینی با اشاره به اینکه مردم ایران در دوران انقلاب اسلامی خالصانه به میدان آمدند و توانستند انقلاب را بر پا کنند، گفت: امروز نیز با به میدان آمدن امت‌های مسلمان، وعده الهی در کشورهای اسلامی و سطوح جهانی محقق خواهد شد و ما شاهد پیروزی‌های بزرگ مسلمانان در جهان خواهیم بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ قزوین افزود: مردم کشورهای اسلامی مانند عراق و سوریه با بهره‌گیری از اندیشه‌های امام می‌توانند در برابر دشمنان پیروز باشند و امنیت و آسایش را در کشورشان برپا کنند.

فریدون همتی استاندار قزوین نیز در این مراسم اظهار کرد: باید از انقلاب اسلامی صیانت کرد و همه تلاش کنند تا در مسیر انقلاب باشند و از مسیر انقلاب منحرف نشوند و در این مسیر به ریسمان الهی که همان ولایت است چنگ زنند.

وی افزود: با رهنمودهای مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی در مسیر تعالی و رو به رشدی قرار دارد و با صلابت و شادابی پیام خود را به دنیا اعلام می کند.

همتی بیان کرد: انقلاب اسلامی، انقلابی است که توانست با شادابی و نشاطی که با خود به همراه داشت، دنیا را به حرکت درآورده و با وجود دشمنان آشکار و پنهان خود توانست مسیر تکامل و ترقی را ادامه داده و بر دشمنان چیره شود.

وی در پایان گفت: در شرایط فعلی همه باید از انقلاب اسلامی صیانت کرده و در مقابل دشمنان ایستادگی کنندو با پیروی و تبعیت از ولایت فقیه مسیر و راه انقلاب را ادامه دهند.

در ادامه مسئولان ضمن ادای احترام به جایگاه و قدمگاه لحظه ورود امام راحل در ۱۲بهمن سال ۵۷ در ادامه با حضور در حرم مطهر امامزاده حسین(ع) و مزار شهدای شهر قزوین، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در این مراسم، تیم موتورسواری رژه نیروهای مسلح استان با لباس رسمی و پرچم انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج، لشگر ۱۶ زرهی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران حضور داشتند.