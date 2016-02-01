اعضای شورای مرکزی انجمن بازیگران و بدلکاران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمن بازیگران و بدلکاران سینمای ایران سه شنبه ۶ بهمن ماه در تالار اسوه برگزار شد. این مجمع با حضور عبدالله اسفندیاری بازرس خانه سینما و اکثریت اعضا آغاز و پس از ارایه گزارش شورای مرکزی و بازرس پیشین، مرحله انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس انجمن صورت گرفت و پس از شمارش آراء ترکیب جدید شورای مرکزی به شرح زیر تعیین شد.

ترکیب اعضای اصلی شورای مرکزی عبارتند از: علیرضا فتحی، صفدر سیاهپوش، اکبر نیک، مجید علیزاده و محمد راد.

همچنین ذبیح اله ذبیح پور و عبدالرضا حمیدی آشتیانی به عنوان عضو علی البدل شورای مرکزی انتخاب شد.

در مرحله انتخاب بازرس نیز نعمت جهانفرد با کسب اکثریت آرا در جایگاه بازرس اصلی و مهدی جوزی به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شد.