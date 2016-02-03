اپلیکیشن پیام رسان «سروش» تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اپلیکیشن بومی علاوه بر دارا بودن قابلیت‌های نرم افزارهای مشابه خارجی از قبیل واتس اپ، وایبر و تلگرام، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که از جمله آن می توان به سرعت بالای برنامه، عرضه اطلاعات متنوع و موردنیاز مخاطبین در کانال های عمومی، حذف روش‌های زمانبر و هزینه‏ بر ارتباطی با مخاطبان (تلفن، پیامک، ایمیل و ...)، یکپارچه شدن روش‌های ارتباطی از جمله تماس صوتی، ارسال فایل صوتی (push-to-talk)، ارسال فایل و متن و شرکت در مسابقات و نظرسنجی ها و نیز امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران اشاره کرد.

اپلیکیشن «سروش» با تأکید بر سهولت ایجاد رابطه تعاملی با مخاطبان ایجاد شده و نیازهای مخاطبین در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و دارای نسخه‏ های اندروید، ios و دسکتاپ است.

ایجاد کانال یک‌طرفه یا دوطرفه، امکان نظرسنجی و برگزاری مسابقه به صورت چندگزینه‌ای (چند مدل)، امکان ایجاد کانال خصوصی، امکان ساخت ربات برای ارائه سرویس، دسته‌بندی کانالها و امکان جستجو در بین یا داخل کانال‌ها، امکان لایک‌کردن محتوا، امکان به اشتراک گذاری محتوا و امکان ایجاد چندین ادمین توسط صاحب کانال و حذف یا اضافه کردن ادمین از جمله ویژگیهای این اپلیکیشن است.

در این اپلیکیشن که توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف تولید شده، امکان گفتگوی دو نفره، امکان گفتگوی گروهی، امکان ارسال پیام گروهی، امکان ارسال کلیه فایل فرمت‌ها و بهره‌مندی از استیکرهای ویژه فراهم است.